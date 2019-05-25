Олімпік врятував виїзну нічию з Карпатами у матчі з шістьма голами

Карпати в рамках 31-го туру УПЛ не змогли втримати перемогу над Олімпіком.

Олімпік розпочав з місця в кар'єр, відкривши рахунок вже на 2-й хвилині зустрічі. Вийшло дуже красиво: Матар змістився з флангу до кута штрафного й звідти закрутив м'яч точно в дальню дев'ятку – 0:1! Подвоїти перевагу донеччан міг Тейшейра, удар якого на 4-й хвилині заблокував Ковтун; на 11-й же Максім після подачі з глибини міг відзначитись з кількох метрів, однак забракло сили і точності. Між цими моментами у Карпат можна було згадати хіба що навіс на Гуцуляка на 6-й хвилині, коли Олексій головою пробив кудись вбік від воріт.

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Втім, "леви" доволі швидко відійшли від стартового провалу, вже на 12-й хвилині отримавши шанс зрівняти рахунок: Ді Франко зібрав на собі кількох гравців та віддав на Гуцуляка, а той змістився у штрафний та вистрілив метрів з 12-ти – Кринський парирував. Після цього Ковтун замкнув подачу з кутового неточним ударом головою, а на 15-й львів'яни таки добилися свого: Мякушко пройшов по лівому флангу до краю штрафного та прострілив, Гришко вибив передачу прямо на Онглу, а той одразу ж пробив у дальній нижній кут – 1:1!

Після цього гра Олімпіка принишкла. Створити щось цікавіше за неточний удар Клименчука у падінні через себе не вдавалося до 43-ї хвилини, коли привіз Мегреміч. Спочатку він подарував м'яч Політилу, який запустив у прохід по флангу Тейшейру, а потім двічі дав себе хитнути у штрафному – Максім спокійно виконав подачу на Вантуха, однак той пробив вище воріт. У Карпат шансів вирватись уперед було більше: двічі замикав навіси з корнерів Ковтун, на 26-й потужний удар Понде з правого краю карного майданчика відбив Кринський, а на 38-й Гуцуляк головою замкнув навіс Мякушка ударом під праву стійку – м'яч пройшов у сантиметрах від неї.

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Старт другого тайму розпочався дуже яскраво. Вже на 47-й хвилині Карпати могли забити після удару Гуцуляка з лінії штрафного в правий нижній кут, однак Кринський спіймав м'яч. На 49-й та 50-й Ді Франко та Тейшейра обмінялися неточними пострілами з дистанції, а от на 51-й Онгла оформив промах сезону. Момент виявився курйозним: Гуцуляк пройшов по правому флангу та прострілив, а Гай при спробі перехопити м'яч відправив його у дальню стійку власних воріт – від неї ж він відскочив на Онглу, який з кількох метрів примудрився пробити вище вже порожніх воріт! Цей епізод дещо заспокоїв гру; команди провели кілька неточних пострілів та передач, однак конструктиву на полі було мало. По суті, можна згадати хіба що подачу Понде, яку на 70-й хвилині замкнув Гуцуляк – точно в руки Кринському.

Здавалося, що Олімпіку вдасться втримати нічию. Донеччани практично не атакували й важко долали агресивний львівський пресинг, однак "зелено-білим" катастрофічно бракувало нестандартних дій. На 75-й хвилині Мякушко наважився на щось більш цікаве за черговий перевід атаки на фланг – і це одразу принесло успіх! Сергій прорвався по центру (Гришко просто супроводжував його) та завершив прохід потужним ударом метрів з 24-х у лівий нижній кут – 2:1. І одразу ж у ворота гостей прилетів третій гол: Вантух у боротьбі з Онглою високо підняв руку, в неї влучив м'яч, Труханов призначив пенальті, а Мякушко його реалізував – 3:1.

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Донеччани не здалися. На 82-й хвилині Матар поборовся та заробив штрафний недалеко від воріт Кучинського, а Олексій Гай хитрим ударом низом пробив під стінкою в протихід Кучинському – 3:2. На 86-й, однак, все могло завершитись голом Карпат після виходу Мякушка та Понде 2-в-1, але Крістіан після передачі останнього у вирішальний момент впав перед м'ячем. Тейшейра через хвилину відповів на це власним проривом на ворота Кучинського, однак переграти кіпера не зміг. Тим не менш, на 89-й львів'яни були покарані за марнотратство: Дійє отримав пас на лівий кут штрафного, прицілився та вистрілив точно під дальню стійку – 3:3! З таким рахунком матч і завершився.

Таким чином, Карпати залишились на десятій позиції з 30 заліковими балами у активі. Олімпік йде на дев'ятій, маючи на три очки більше. Перехідні матчі за виживання в УПЛ для львів'ян стають все ближчими.

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