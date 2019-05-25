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Олімпік врятував виїзну нічию з Карпатами у матчі з шістьма голами

25 травня 18:59 1475 Читать на русском
Олімпік врятував виїзну нічию з Карпатами у матчі з шістьма голами
Карпати – Олімпік – 3:3

Карпати в рамках 31-го туру УПЛ не змогли втримати перемогу над Олімпіком.

15’ Мартін Онгла
75’ Сергій Мякушко
78’ Сергій Мякушко
 
Матар Дійє 2’
Олексій Гай 83’
Матар Дійє 89’
2’ Матар Дійє
15’ Мартін Онгла
75’ Сергій Мякушко
78’ Сергій Мякушко
83’ Олексій Гай
89’ Матар Дійє

Олімпік розпочав з місця в кар'єр, відкривши рахунок вже на 2-й хвилині зустрічі. Вийшло дуже красиво: Матар змістився з флангу до кута штрафного й звідти закрутив м'яч точно в дальню дев'ятку – 0:1! Подвоїти перевагу донеччан міг Тейшейра, удар якого на 4-й хвилині заблокував Ковтун; на 11-й же Максім після подачі з глибини міг відзначитись з кількох метрів, однак забракло сили і точності. Між цими моментами у Карпат можна було згадати хіба що навіс на Гуцуляка на 6-й хвилині, коли Олексій головою пробив кудись вбік від воріт.

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Втім, "леви" доволі швидко відійшли від стартового провалу, вже на 12-й хвилині отримавши шанс зрівняти рахунок: Ді Франко зібрав на собі кількох гравців та віддав на Гуцуляка, а той змістився у штрафний та вистрілив метрів з 12-ти – Кринський парирував. Після цього Ковтун замкнув подачу з кутового неточним ударом головою, а на 15-й львів'яни таки добилися свого: Мякушко пройшов по лівому флангу до краю штрафного та прострілив, Гришко вибив передачу прямо на Онглу, а той одразу ж пробив у дальній нижній кут – 1:1!

Після цього гра Олімпіка принишкла. Створити щось цікавіше за неточний удар Клименчука у падінні через себе не вдавалося до 43-ї хвилини, коли привіз Мегреміч. Спочатку він подарував м'яч Політилу, який запустив у прохід по флангу Тейшейру, а потім двічі дав себе хитнути у штрафному – Максім спокійно виконав подачу на Вантуха, однак той пробив вище воріт. У Карпат шансів вирватись уперед було більше: двічі замикав навіси з корнерів Ковтун, на 26-й потужний удар Понде з правого краю карного майданчика відбив Кринський, а на 38-й Гуцуляк головою замкнув навіс Мякушка ударом під праву стійку – м'яч пройшов у сантиметрах від неї.

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Старт другого тайму розпочався дуже яскраво. Вже на 47-й хвилині Карпати могли забити після удару Гуцуляка з лінії штрафного в правий нижній кут, однак Кринський спіймав м'яч. На 49-й та 50-й Ді Франко та Тейшейра обмінялися неточними пострілами з дистанції, а от на 51-й Онгла оформив промах сезону. Момент виявився курйозним: Гуцуляк пройшов по правому флангу та прострілив, а Гай при спробі перехопити м'яч відправив його у дальню стійку власних воріт – від неї ж він відскочив на Онглу, який з кількох метрів примудрився пробити вище вже порожніх воріт! Цей епізод дещо заспокоїв гру; команди провели кілька неточних пострілів та передач, однак конструктиву на полі було мало. По суті, можна згадати хіба що подачу Понде, яку на 70-й хвилині замкнув Гуцуляк – точно в руки Кринському.

Здавалося, що Олімпіку вдасться втримати нічию. Донеччани практично не атакували й важко долали агресивний львівський пресинг, однак "зелено-білим" катастрофічно бракувало нестандартних дій. На 75-й хвилині Мякушко наважився на щось більш цікаве за черговий перевід атаки на фланг – і це одразу принесло успіх! Сергій прорвався по центру (Гришко просто супроводжував його) та завершив прохід потужним ударом метрів з 24-х у лівий нижній кут – 2:1. І одразу ж у ворота гостей прилетів третій гол: Вантух у боротьбі з Онглою високо підняв руку, в неї влучив м'яч, Труханов призначив пенальті, а Мякушко його реалізував – 3:1.

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Донеччани не здалися. На 82-й хвилині Матар поборовся та заробив штрафний недалеко від воріт Кучинського, а Олексій Гай хитрим ударом низом пробив під стінкою в протихід Кучинському – 3:2. На 86-й, однак, все могло завершитись голом Карпат після виходу Мякушка та Понде 2-в-1, але Крістіан після передачі останнього у вирішальний момент впав перед м'ячем. Тейшейра через хвилину відповів на це власним проривом на ворота Кучинського, однак переграти кіпера не зміг. Тим не менш, на 89-й львів'яни були покарані за марнотратство: Дійє отримав пас на лівий кут штрафного, прицілився та вистрілив точно під дальню стійку – 3:3! З таким рахунком матч і завершився.

Таким чином, Карпати залишились на десятій позиції з 30 заліковими балами у активі. Олімпік йде на дев'ятій, маючи на три очки більше. Перехідні матчі за виживання в УПЛ для львів'ян стають все ближчими.

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