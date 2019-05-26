Ковач встановив два унікальних досягнення у фіналі Кубка Німеччини

Головний тренер Баварії Ніко Ковач завдяки перемозі у фіналі Кубка Німеччини оформив золотий дубль у свій перший сезон на чолі команди.

Ніко Ковач став першим в історії, хто зробив золотий дубль у статусі гравця і у якості тренера, передає OptaFranz.

Відеоогляд фіналу Кубка Німеччини РБ Лейпциг – Баварія – 0:3

Хорват вигравав Кубок і чемпіонат Німеччини у складі Баварії у 2003 році, будучи гравцем мюнхенців. У 2019 році Ковач привів мюнхенців до перемоги в Бундеслізі та в Кубку вже у статусі головного тренера команди.

Окрім цього, хорватський фахівець виграв Кубок Німеччини вдруге поспіль. У минулому сезоні Ковач привів до перемоги Айнтрахт.

РБ Лейпциг – Баварія: "золотий дубль" Мюнхена, досягнення Ковача, прекрасні Нойєр і Лєвандовскі у фіналі Кубка Німеччини