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Ковач встановив два унікальних досягнення у фіналі Кубка Німеччини

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Ковач встановив два унікальних досягнення у фіналі Кубка Німеччини
Ніко Ковач / Твіттер ФК Баварія

Головний тренер Баварії Ніко Ковач завдяки перемозі у фіналі Кубка Німеччини оформив золотий дубль у свій перший сезон на чолі команди.

 
Роберт Лєвандовскі 29’
Кінгслі Коман 78’
Роберт Лєвандовскі 86’
29’ Роберт Лєвандовскі
78’ Кінгслі Коман
86’ Роберт Лєвандовскі

Ніко Ковач став першим в історії, хто зробив золотий дубль у статусі гравця і у якості тренера, передає OptaFranz.

Відеоогляд фіналу Кубка Німеччини РБ Лейпциг – Баварія – 0:3

Хорват вигравав Кубок і чемпіонат Німеччини у складі Баварії у 2003 році, будучи гравцем мюнхенців. У 2019 році Ковач привів мюнхенців до перемоги в Бундеслізі та в Кубку вже у статусі головного тренера команди.

Окрім цього, хорватський фахівець виграв Кубок Німеччини вдруге поспіль. У минулому сезоні Ковач привів до перемоги Айнтрахт.

РБ Лейпциг – Баварія: "золотий дубль" Мюнхена, досягнення Ковача, прекрасні Нойєр і Лєвандовскі у фіналі Кубка Німеччини

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Теги
Баварія Баварія Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Ніко Ковач Ніко Ковач РБ Лейпциг - Баварія
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