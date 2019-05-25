"Динамо порожняк не гонить", "Не питаю, чи це бачив Хацкевич": реакція соцмереж на вдалий старт України U-20 на ЧС-2019

Збірна України U-20 перемогла США у стартовому матчі чемпіонату світу-2019. Реакція соцмереж на гру команди Олександра Петракова – в нашому матеріалі.

Збірна України U-20 успішно стартувала на чемпіонаті світу-2019, що розпочався у Польщі. Підопічні Олександра Петракова у матчі 1 туру перемогли США з рахунком 2:1 завдяки голам Сергія Булеци та Дениса Попова. За підсумками першого туру "синьо-жовті" розмістились на другій сходинці групи D, разом з Нігерією набравши по 3 очки.

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До слова, наступний матч на турнірі Україна проведе вже у понеділок – суперником наших хлопців стане Катар, який у першому поєдинку програв Нігерії 0:4.

Президент ФФУ Андрій Павелко привітав Олександра Петракова та його підопічних із вдалим стартом на чемпіонаті світу.

Коментатор телеканалів "Футбол 1/2" Кирило Круторогов відзначає важливість результату, але нагадує, що це лише перший крок, а тому розслаблятись зарано.

Журналіст та заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов нагадує, гравці якої команди результативними діями принесли "синьо-жовтим" важливу перемогу.

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А от сам головний редактор видання Артем Франков визнає, що результат якось мірою є несподіваним.

Типа событие. Два сразу: наша молодежка вопреки нашим же прогнозам грохнула штатников (и оба мяча, как ни крути, чисто динамовские, хоть и не стоит констатировать такое!), а наша команда "Атлетико Паралимпикоэнсе" выиграла турнир по "Что? Где? Когда?". Черт возьми, приятно! — Artem Frankov (@frankov11) 24 травня 2019 р.

Михайло Смоловой радіє успіхам динамівців Дениса Попова та Сергія Булеци, які стали авторами забитих м'ячів. Захисник присвятив свій гол коханій дівчині, а як відзначив блогер, "гол присвячений всім, окрім Хацкевича". Нагадаємо, в активі 20-річного Попова лише 1 матч у Прем'єр-лізі 2018/19 за першу команду Динамо.

Також Смоловой відзначив гру Цітаішвілі та Супряги, які також не користуються довірою наставника "біло-синіх". На думку аналітика, у складі Динамо достатньо хороших та кваліфікованих виконавців, однак їх потрібно вчити та допомагати розвиватись.

Трохи Брутального футболу.

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Вболівальники відзначають гру футболістів Динамо та натякають на Олександра Хацкевича, який днями скаржився на недостатню кваліфікацію окремих гравців.