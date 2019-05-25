toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
КАРПАТИ - ОЛІМПІК УКРАЇНА U-20 - США U-20 БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ РБ ЛЕЙПЦИГ - БАВАРІЯ

"Динамо порожняк не гонить", "Не питаю, чи це бачив Хацкевич": реакція соцмереж на вдалий старт України U-20 на ЧС-2019

12:07 4733 Читать на русском
"Динамо порожняк не гонить", "Не питаю, чи це бачив Хацкевич": реакція соцмереж на вдалий старт України U-20 на ЧС-2019
Україна U-20 перемогла США – Попов забив переможний гол

Збірна України U-20 перемогла США у стартовому матчі чемпіонату світу-2019. Реакція соцмереж на гру команди Олександра Петракова – в нашому матеріалі.

26’ Сергій Булеца
52’ Денис Попов
 
Брендан Серванья 32’
26’ Сергій Булеца
32’ Брендан Серванья
52’ Денис Попов

Збірна України U-20 успішно стартувала на чемпіонаті світу-2019, що розпочався у Польщі. Підопічні Олександра Петракова у матчі 1 туру перемогли США з рахунком 2:1 завдяки голам Сергія Булеци та Дениса Попова. За підсумками першого туру "синьо-жовті" розмістились на другій сходинці групи D, разом з Нігерією набравши по 3 очки.

ЧС-2019 U-20 Україна – США: прекрасна динамівська молодь та Бондар, топ-клас Луніна та неоднозначний початок турніру

До слова, наступний матч на турнірі Україна проведе вже у понеділок – суперником наших хлопців стане Катар, який у першому поєдинку програв Нігерії 0:4.

Президент ФФУ Андрій Павелко привітав Олександра Петракова та його підопічних із вдалим стартом на чемпіонаті світу.

Коментатор телеканалів "Футбол 1/2" Кирило Круторогов відзначає важливість результату, але нагадує, що це лише перший крок, а тому розслаблятись зарано.

Журналіст та заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов нагадує, гравці якої команди результативними діями принесли "синьо-жовтим" важливу перемогу.

Україна U-20 – США U-20 – 2:1 – відео голів і огляд матчу

А от сам головний редактор видання Артем Франков визнає, що результат якось мірою є несподіваним.

Михайло Смоловой радіє успіхам динамівців Дениса Попова та Сергія Булеци, які стали авторами забитих м'ячів. Захисник присвятив свій гол коханій дівчині, а як відзначив блогер, "гол присвячений всім, окрім Хацкевича". Нагадаємо, в активі 20-річного Попова лише 1 матч у Прем'єр-лізі 2018/19 за першу команду Динамо.

Також Смоловой відзначив гру Цітаішвілі та Супряги, які також не користуються довірою наставника "біло-синіх". На думку аналітика, у складі Динамо достатньо хороших та кваліфікованих виконавців, однак їх потрібно вчити та допомагати розвиватись.

Трохи Брутального футболу.

"Україна може стати сюрпризом на чемпіонаті світу U-20", – відомий скаут оцінив потенціал "жовто-синіх"

Попов забиває!

Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

Вболівальники відзначають гру футболістів Динамо та натякають на Олександра Хацкевича, який днями скаржився на недостатню кваліфікацію окремих гравців.

blog_ava
ЧС-2019 U-20 Україна – США: прекрасна динамівська молодь та Бондар, топ-клас Луніна та неоднозначний початок турніру
02:00
11215
Теги
Збірна України Статті Головне Денис Попов Денис Попов Сергій Булеца Сергій Булеца США U-20 США U-20 Україна U-20 - США U-20 Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Чемпіонат світу U-20 Ігор Суркіс Збірна України U-20 футбольні фанати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо U-21 – чемпіон України 2018/19
    Збірна України U-21 — 15:07986 Динамо U-21 – чемпіон України 2018/19
1
год
:
42
хв
Фрозіноне
19:00
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук