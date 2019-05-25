Ювентус та англійські гранди слідкують за ситуацією з Рамосом – капітан Реала має й інші варіанти

Захисник Реала Серхіо Рамос хоче покинути команду та вже має кілька варіантів продовження кар'єри.

Як вже повідомлялось раніше, стосунки досвідченого центрбека з клубом стали прохолоднішими після невдалого двобою із Аяксом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, через що Рамос і хоче покинути клуб.

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На капітана Реала вже претендують два англійських гранди: Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Крім того, у Рамоса є мільйонна пропозиція з Китаю.

Але головним претендентом на підписання іспанця є туринський Ювентус, у складі якого виступає колишній партнер Серхіо – Кріштіану Роналду. Саме португалець закликає керівництво "зебр" докласти зусиль, аби підписати Рамоса, повідомляє AS.

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