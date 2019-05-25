toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КАРПАТИ - ОЛІМПІК УКРАЇНА U-20 - США U-20 БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ РБ ЛЕЙПЦИГ - БАВАРІЯ

Ювентус та англійські гранди слідкують за ситуацією з Рамосом – капітан Реала має й інші варіанти

10:36 418 Читать на русском
Ювентус та англійські гранди слідкують за ситуацією з Рамосом – капітан Реала має й інші варіанти
Серхіо Рамос / Соцмережі

Захисник Реала Серхіо Рамос хоче покинути команду та вже має кілька варіантів продовження кар'єри.

Як вже повідомлялось раніше, стосунки досвідченого центрбека з клубом стали прохолоднішими після невдалого двобою із Аяксом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, через що Рамос і хоче покинути клуб.

Рамос планує покинути Реал через безплідні перемовини з Пересом – ПСЖ і Манчестер Юнайтед напоготові

На капітана Реала вже претендують два англійських гранди: Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Крім того, у Рамоса є мільйонна пропозиція з Китаю.

Але головним претендентом на підписання іспанця є туринський Ювентус, у складі якого виступає колишній партнер Серхіо – Кріштіану Роналду. Саме португалець закликає керівництво "зебр" докласти зусиль, аби підписати Рамоса, повідомляє AS.

Новобранці Переса, або Як президент Реала вибирав Луніна та ще 72-х гравців

blog_ava
Роналду похизувався новим автомобілем вартістю близько 1 млн євро
06:00
2134
Теги
Ювентус Ювентус Трансфери Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Ліверпуля Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ПСЖ офіційно продовжив контракт з Тухелем
    Франція — 14:56804 ПСЖ офіційно продовжив контракт з Тухелем
1
год
:
40
хв
Фрозіноне
19:00
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук