Україна змусила США боятися, використавши супертріо та зброю фаворита – світові ЗМІ про перемогу наших на ЧС-2019 U-20

Збірна України U-20 била США у стартовому матчі молодіжного Чемпіонату світу-2019. Лунін, Бондар, Булеца і Попов отримали особливі відзнаки від спортивних ЗМІ планети, хоча не тільки в індивідуальних аспектах була наша перевага.

Україна U-20 здолала США U-20 у непростому стартовому матчі Мундіалю, який проходить у Польщі. Тепер усе в руках команди Петракова – треба дуже постаратися, щоб не потрапити в 1/8 фіналу ЧС-2019, адже попереду гра зі значно слабшим Катаром, а навіть 4 найкращі команди з шести, що посядуть 3-і місця, пройдуть у плей-офф. У цієї перемоги юних українців над одним із фаворитів турніру непроста історія.

Доволі посередній перший тайм, у якому наші витиснули максимум, а суперник переважав, і шалене покращення після перерви. Американські та європейські ЗМІ засипають компліментами прагматичну гру збірної України, що приносить результат. Особливо виділяють голкіпера Реала Андрія Луніна, захисника Динамо Дениса Попова та його одноклубника, вінгера Сергія Булецу, а також капітана команди Валерія Бондарія з Шахтаря.

ЧС-2019 U-20 Україна – США: прекрасна динамівська молодь та Бондар, топ-клас Луніна та неоднозначний початок турніру

Італійський оглядач Томмазо Бенедетті відзначає, що американців переграли ті самі люди, які вибивали Ювентус у цьогорічній Юнацькій лізі УЄФА. Денис Попов і Сергій Булеца забивали голи. "Як і в матчі проти молодіжки Юве, знову блищав талант 2000-го року народження Гіоргі Цітаішвілі – правий вінгер, в якого робоча ліва". Американські же ЗМІ проводять ґрунтовний аналіз причин поразки США та успіху України.

L'Ucraina ha battuto 2-1 gli Usa grazie alle reti di Serhiy Buletsa e Denys Popov, gli stessi che avevano eliminato la Primavera della Juve. Come in quell'occasione a brillare è il talento Heorhii Tsitaishvili (2000), ala destra che gioca a piede invertito #Under20 #UKRUSA — Tommaso Benedetti (@Tommuz24) 25 травня 2019 р.

Goal.com: Більш жорстка і дисциплінована Україна заслужила це – 3 зірки показують клас

Американці продемонстрували певні спалахи, але не достатню якість гри у програному Україні матчі Чемпіонату світу. Були деякі моменти, які пояснювали, чому стільки шуму було навколо цієї збірної США U-20. Однак цих моментів було надто мало у день, коли українці перемогли американців завдяки більш жорсткій і дисциплінованій команді. Фундаментом успіху стали оборонна організація, ефективність гри у довгий пас і перевага на стандартах.

Some thoughts on the #USYNT U-20 team’s World Cup loss to Ukraine, which featured some flashes, but not enough consistent quality against a tough and disciplined opponent. #USMNT : https://t.co/MVIESx8B1B — Ives Galarcep (@SoccerByIves) 24 травня 2019 р.

Це не було ані красиво, ані вишукано, але голосисті українські фанати у польській Бєльско-Бялій зовсім не переймались переможним стилем своєї команди (як відзначають очевидці, приблизно 50% глядачів на трибунах були нашими земляками і регулярно заводили У-кра-ї-на, – прим. "Футбол 24"). Усе, що має значення, це очки, які вони повністю заслужили. Наскільки Україна заслуговує похвали за рішучість захисту та уникнення помилок, настільки США повинна взяти на себе провину за слабенький виступ, який включав у себе оборонні розриви, роз'єднану атаку та невиразний другий тайм, що прирікав на поразку.

Не все було погано. Американці мали величезну перевагу у володінні м'ячем та створювали кращі моменти по ходу гри, але цього було зовсім не достатньо для здобуття 3-х очок. Таб Рамос знав, що чекає його команду в сутичці з українською збірною, яка збиралася сидіти в низькому блоці, маючи 5 захисників і сподіваючись витискати пружиною в контратаку одного зі своїх атакувальних гравців. Тому він поставив на Тімоті Веа як самотнього нападника, очевидно, з надією, що той розтягне оборону України завдяки своїй швидкості. На жаль, все, що він розтягнув, це атакувальну установку своєї команди.

Алекс Мендес показав майстерність, яка допомагала йому домінувати на Чемпіонаті КОНКАКАФ у листопаді, але надія Реала, український воротар Андрій Лунін використав усі свої 1,90 м, щоб парирувати цілу низку ударів з лівої, які ставали менш ефективними з плином гри, коли Україна сіла в бункер, змушуючи суперника атакувати більше флангами. Американці були значно ефективнішими, коли будували свої атаки через центр – саме так прийшов і перший гол.

lovely work from Pomykal up the left wing and a clever pass to Mendez, who cracks it off the near post -- easily our most dangerous moment of the second half pic.twitter.com/zgQmxFo6K7 — Scuffed (@zlebmada) 25 травня 2019 р.

Найбільшим розчаруванням, мабуть, став виступ Сержиньйо Деста. Правий захисник Аякса був одним з тих, кого перед стартом турніру оцінювали найвище, але йому можна висувати претензії за пеший гол. Дест виглядав нестійким у захисті та боязливим у нападі, особливо по перерві, коли він, здавалось, зник. Сержиньйо був, мабуть, останнім захисником, який турбував тренера Рамоса, але зірка України Сергій Булеца зробив його життя пеклом, що порушило стійкість оборони США.

some mostly #disappointing U20 gifs to justify my time spent re-watching the 2nd half



this is a helluva strike from Buletsa, but we need better defending from our 6 than Durkin provides here pic.twitter.com/3eh584idp1 — Scuffed (@zlebmada) 25 травня 2019 р.

Американці Мендес, Помикал і Серванія показували технічну якість, рух без м'яча і комбінації, на які було приємно дивитись, але все це зникло після перерви. Зрештою, в українців відмінний матч провели їхні найкращі гравці, а Лунін, Булеца і Попов показали свою якість. Жоден з провідних гравців США не зіграв на їхньому рівні, а Веа і Дест значною мірою розчарували. Американці повинні зіграти в наступному матчі з кращим характером, ніж вони показали у другому таймі. Позаяк замість того, щоб прийняти виклик, вони виглядали боягузливими і плоскими, що є рецептом катастрофи на будь-якому Чемпіонаті світу.

Ukraine has a population about the same size as California and the American media is afraid to say the word lose or lost in the headline so they use words like "stifles" and "drops" to make it seem better. Folks, it doesn't look good for American soccer.https://t.co/Iw41YEdEKH — Jordan Older (@JordanOlder_) 25 травня 2019 р.

Sports Illustrated: Україна зіграла так, як грали США 5-10 років тому

Відкриття молодіжного ЧС-2019 для американців стало вправою зі зміни ролей. Відмотайте на 5-10 років назад і подумайте про квінтесенцію виступів чоловічої збірної США на Мундіалі. Атлетична, фізично підготовлена, організована команда, яка прагне забити прямим шляхом або на контратаках та амортизує найкращі удари технічніших і більш сконцентрованих на володінні команд. При цьому знаходить шлях до перемоги. Саме таку формулу було застосовано в п'ятницю. Україною.

another look at Ukraine's second -- Richards is getting the blame but it looks like some kind of zonal marking scheme? pic.twitter.com/rumMxom2IL — Scuffed (@zlebmada) 25 травня 2019 р.

Ця формула, спрямована на прямий удар і контратаки, ідеально спрацювала на 26-й хвилині, коли Булеца відтіснив вихованця Аякса Деста і розстріляв воротаря добре поставленим ударом. Не сказати, що це був жахливий виступ США. Команда Рамоса намагалася відійти від минулого безпосереднього стилю гри і перейти до більш технічного. Американці, які фінішували на стадії 1/4 фіналу на двох останніх молодіжних Чемпіонатах світу, перевершували Україну, володіли м'ячем 60% часу та дотримувались чітких установок.

Valerii Bondar taking a yellow for this open field tackle on Weah was the smartest play of the game and the kid knew it pic.twitter.com/8Ov3nfgob8 — Scuffed (@zlebmada) 25 травня 2019 р.

У фінальній третині чогось не вистачало, а голкіпер Реала Лунін 3 рази парирував небезпечні удари Мендеса. Українці вражали концентрацією і закрили матч, вийшовши вперед після 6- хороших хвилин другого тайму. Після гола Попова зусилля США розбивалися об надзвичайно організованого суперника.

Коли Тімоті Веа блискуче спробував прорізати високу лінії оборони суперника на швидкості, Валерій Бондар із задоволенням прийняв жовту картку, професійно сфоливши в центрі поля, щоб форвард суперника не прорвався (у мережі навіть пожартували, що центрбека Шахтаря чекає гарне майбутнє в американському футболі, – прим. "Футбол 24"). І це був лейтмотив першого матчу. США значною мірою робили, що хотіли, і мали ідеї протягом першої години матчу, але опір України продовжував давати плоди, а ці ідеї ставали все менш і менш плідними.

American Soccer News: Україна була супер – практично досконалий план на гру

Молодіжний футбол збірних зазвичай супроводжує набагато більша кількість помилок, ніж на дорослому рівні. Україна не зробила жодних помилок у захисті. Надзвичайно розумний план на гру було доведено практично до досконалості. Пропущений гол – наслідок хитромудрої комбінації суперника, це більше до честі США, ніж до помилки українців.

Україна залишалася компактною і чудово впоралась з тиском. США рідко загрожували її воротам, хоча більше контролювали м'яч. Не припуститись одно суттєвої помилки проти такої талановитої збірної – це блискуча перемога на молодіжному рівні. Україна була впевненою, що реалізує свої нечисленні моменти завдяки більшій кількості помилок суперника. Американці навряд чи ще зустрінуться з такою командою. Адже українці бездоганно захищалися і безжально завершували атаки.

Dziennik Zachodni: Україна оволоділа і трибунами, і полем – патент на голи Попова

Місцевий журналіст розповідає, що у Бєльсько-Бялій живуть і працюють 170 тисяч українців. Не дивно, що майже половина з 4-х тисяч глядачів були нашими земляками. Що сталося з також кількістю квитків, які нібито продали – загадка. Українські вболівальники створили атмосферу свята на стадіоні, який зовсім не був заповненим. США грали красивіше та були кращими в індивідуальних аспектах, а Україна – дисциплінованіше, послідовно виконуючи тренерський план і не дуже страждаючи від атакувального стилю гри суерника.

Na boisku na razie więcej jakości u Amerykanów, ale na trybunach zdecydowannie rządzą kibice z Ukrainy. pic.twitter.com/nSiKKZVJvn — Przemysław Drewniak (@przemekdrewniak) 24 травня 2019 р. Європейська збірна виглядала зіграно завдяки тому, що Булеца, Цітаішвілі, Попов і Супряга прекрасно знають один одного по академії Динамо. Гіоргі ідеально панував над грою у середині поля і віддав гольовий пас. Цікаво, що Попов уже не вперше відзначається на цьому стадіоні. Раніше Денис забивав тут Польщі у листопаді, тож підтвердив свій особливий патент на голи в Бєльсько-Бялій.

Marca: Великий матч Луніна – він має все, щоб бути заступником Куртуа

Блискучі сейви. Ймовірний другий воротар Реала у сезоні 2019/20 став найкращим у своїй команді. Лунін, який має всі шанси стати заступником Тібо Курта у воротах мадридського клубу, зіграв у старті на Мундіалі U-20 і став гравцем матчу для своєї збірної. Україна здивувала перемогою над США, але рахунок повинен бути іншим, якби голкіпер Реала не провів чудовий матч з прекрасними сейвами.

Lunin brilla en el Ucrania-Estados Unidos del Mundial sub 20 https://t.co/2Bn4D8eLMH #FIFAU20WC — MARCA (@marca) 25 травня 2019 р.

Спочатку він парирував дальній удар гравця Фрайбурга Мендеса – одного з тих, за ким варто постежити на ЧС-2019. Після перерви їхні ролі повторилися. Лунін нічого не міг вдіяти у пропущеному голі, а його збірна перемогла завдяки голам Булеци та Попова. Перший матч Андрія на молодіжному Мундіалі – демонстрація знаку якості. Лунін, мабуть, стане зброєносцем Куртуа в наступному сезоні.

"Динамо порожняк не гонить", "Не питаю, чи це бачив Хацкевич": реакція соцмереж на вдалий старт України U-20 на ЧС-2019