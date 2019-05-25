Чорноморець на виїзді переміг Ворсклу та піднявся з останнього місця УПЛ

В рамках 31-го туру УПЛ Ворскла на власному полі поступилась Чорноморцю. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У 31-му туру чемпіонату України у другій групі перша команда нижньої шістки приймала останню. Для обох колективів ця гра була надзвичайно важливою. Ворскла з приходом нового тренера демонструє чудові результати і є лідером у боротьбі за Кубок престижу (у попередньому турі полтавці з мінімальним рахунком обіграла прямго конкурента – чернігівську Десну). "Зелено-білим" достатньо було перемогти бодай в одному з двох останніх матчів, аби гарантувати собі перемогу у групі.

Для Чорноморця ця гра була чи не одним з останніх шансів спробувати покинути зону прямого вильоту. Адже при всіх потугаг одесити поки не змогли зрівнятися за очками з Арсенал-Київ. Зрештою, навіть стопроцентний результат міг відправити їх у першу лігу. Однак у разі перемоги "моряки" мали хоча б якийсь шанс у останньому турі...

Відбулось жеребкування плей-офф УПЛ

Перші хвилини матчу пройшли досить спокійно, "ворскляни" більше контролювали м’яч, але до завершальних ударів справа не доходила. На дев’ятій хвилині Чорноморець втік у контратаку і Володимир Коваль завдавав небезпечного удару по воротах суперника – м’яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки. Через сім хвилин Денис Васін увірвавшись до штрафного майданчика гостей намагався влучити у ближній кут низом.

А на 26-й хвилин Чорноморець відкрив рахунок у матчі: Олександр Голіков після стрімкого проходу прострілив у центр штрафного майданчика і Володимир Коваль вдотик переправив круглого у сітку воріт. За три хвилини у "моряків" був шанс збільшити рахунок, однак удар того ж Коваля відбив Олександр Ткаченко. На 39-й хвилині Ніколас Карека прицільно бив лівою ногою і Сергій Літовченко лише з другого разу накрив собою м’яч.

Другий тайм активніше розпочала Ворскла і після кількох напівмоментів їй нарешті вдалось зрівняти рахунок: чудовий навіс у штрафний майданчик Ігоря Пердути головою у лівий кут замкнув Юрій Коломоєць. Після забитого голу "зелено-білі" не зупинились, а намагались розвинути свій успіх. Однак нарвались на контратаку, яка закінчилась взяттям їхніх воріт: на 63-й хвилині Дмитро Рижук відпасував на Володимира Танчика і той, взявши ініціативу на себе, обійшов половину захисту суперника і з центру штрафного майданчика пробив у лівий нижній кут воріт.

Через п’ять хвилин арбітр матчу показав другу жовту картку капітану Ворскли Володимиру Чеснакову за фол в атаці і залишив "зелено-білих" у меншості.

На 73-й хвилині Артур був близький до того, аби зрівняти рахунок, однак суперники в останній момент у підкаті вибили м’яч. А за три хвилини відмінний шанс втратив Чорноморець: з дальнього кута у ворота не влучив Володимир Коваль. На 82-й хвилині Денис Васін знехтував відмінним шансом відквитати м’яч – перспективний штрафний закінчився ударом значно вище воріт. Наприкінці матчу одесити намагались всіляко затягувати час, за що отримали від арбітра кілька жовтих карток. На 94-й хвилині Володимир Аржанов обігравши воротаря не влучив у порожні ворота.

Після цієї перемоги Чорноморець набрав 28 очок і піднявся на одинадцяту сходинку, Ворскла з 41 пунктом залишилась на сьомому місці.

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