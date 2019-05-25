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Чорноморець на виїзді переміг Ворсклу та піднявся з останнього місця УПЛ

25 травня 18:56 492 Читать на русском
Чорноморець на виїзді переміг Ворсклу та піднявся з останнього місця УПЛ
Ворскла – Чорноморець – 1:2

В рамках 31-го туру УПЛ Ворскла на власному полі поступилась Чорноморцю. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

54’ Юрій Коломоєць
68’ Володимир Чеснаков
 
Володимир Коваль 26’
Володимир Танчик 63’
26’ Володимир Коваль
54’ Юрій Коломоєць
63’ Володимир Танчик
68’ Володимир Чеснаков

У 31-му туру чемпіонату України у другій групі перша команда нижньої шістки приймала останню. Для обох колективів ця гра була надзвичайно важливою. Ворскла з приходом нового тренера демонструє чудові результати і є лідером у боротьбі за Кубок престижу (у попередньому турі полтавці з мінімальним рахунком обіграла прямго конкурента – чернігівську Десну). "Зелено-білим" достатньо було перемогти бодай в одному з двох останніх матчів, аби гарантувати собі перемогу у групі.

Для Чорноморця ця гра була чи не одним з останніх шансів спробувати покинути зону прямого вильоту. Адже при всіх потугаг одесити поки не змогли зрівнятися за очками з Арсенал-Київ. Зрештою, навіть стопроцентний результат міг відправити їх у першу лігу. Однак у разі перемоги "моряки" мали хоча б якийсь шанс у останньому турі...

Відбулось жеребкування плей-офф УПЛ

Перші хвилини матчу пройшли досить спокійно, "ворскляни" більше контролювали м’яч, але до завершальних ударів справа не доходила. На дев’ятій хвилині Чорноморець втік у контратаку і Володимир Коваль завдавав небезпечного удару по воротах суперника – м’яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки. Через сім хвилин Денис Васін увірвавшись до штрафного майданчика гостей намагався влучити у ближній кут низом.

А на 26-й хвилин Чорноморець відкрив рахунок у матчі: Олександр Голіков після стрімкого проходу прострілив у центр штрафного майданчика і Володимир Коваль вдотик переправив круглого у сітку воріт. За три хвилини у "моряків" був шанс збільшити рахунок, однак удар того ж Коваля відбив Олександр Ткаченко. На 39-й хвилині Ніколас Карека прицільно бив лівою ногою і Сергій Літовченко лише з другого разу накрив собою м’яч.

Другий тайм активніше розпочала Ворскла і після кількох напівмоментів їй нарешті вдалось зрівняти рахунок: чудовий навіс у штрафний майданчик Ігоря Пердути головою у лівий кут замкнув Юрій Коломоєць. Після забитого голу "зелено-білі" не зупинились, а намагались розвинути свій успіх. Однак нарвались на контратаку, яка закінчилась взяттям їхніх воріт: на 63-й хвилині Дмитро Рижук відпасував на Володимира Танчика і той, взявши ініціативу на себе, обійшов половину захисту суперника і з центру штрафного майданчика пробив у лівий нижній кут воріт.

Через п’ять хвилин арбітр матчу показав другу жовту картку капітану Ворскли Володимиру Чеснакову за фол в атаці і залишив "зелено-білих" у меншості.

На 73-й хвилині Артур був близький до того, аби зрівняти рахунок, однак суперники в останній момент у підкаті вибили м’яч. А за три хвилини відмінний шанс втратив Чорноморець: з дальнього кута у ворота не влучив Володимир Коваль. На 82-й хвилині Денис Васін знехтував відмінним шансом відквитати м’яч – перспективний штрафний закінчився ударом значно вище воріт. Наприкінці матчу одесити намагались всіляко затягувати час, за що отримали від арбітра кілька жовтих карток. На 94-й хвилині Володимир Аржанов обігравши воротаря не влучив у порожні ворота.

Після цієї перемоги Чорноморець набрав 28 очок і піднявся на одинадцяту сходинку, Ворскла з 41 пунктом залишилась на сьомому місці.

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