Відеоогляд фіналу Кубка Німеччини РБ Лейпциг – Баварія – 0:3

Баварія розгромила РБ Лейпциг у фіналі Кубка Німеччини та оформила золотий дубль у внутрішніх змаганнях.

Баварія без особливих труднощів розгромила РБ Лейпциг і виграла Кубок Німеччини. В першому таймі Лєвандовскі вивів мюнхенців вперед в рахунку. В другій половині Коман подвоїв перевагу Баварії, а крапку в матчі поставив все той же Лєвандовскі.

Баварія оформила "золотий дубль", розгромивши РБ Лейпциг у фіналі Кубка Німеччини

Таким чином, Баварія виграла третій титул з Ніко Ковачем на чолі команди, вигравши до цього суперкубок та чемпіонат Німеччини.