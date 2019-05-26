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Відеоогляд фіналу Кубка Німеччини РБ Лейпциг – Баварія – 0:3

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Відеоогляд фіналу Кубка Німеччини РБ Лейпциг – Баварія – 0:3
Баварія святкує перемогу в Кубку Німеччини / Твіттер ФК Баварія

Баварія розгромила РБ Лейпциг у фіналі Кубка Німеччини та оформила золотий дубль у внутрішніх змаганнях.

 
Роберт Лєвандовскі 29’
Кінгслі Коман 78’
Роберт Лєвандовскі 86’
29’ Роберт Лєвандовскі
78’ Кінгслі Коман
86’ Роберт Лєвандовскі

Баварія без особливих труднощів розгромила РБ Лейпциг і виграла Кубок Німеччини. В першому таймі Лєвандовскі вивів мюнхенців вперед в рахунку. В другій половині Коман подвоїв перевагу Баварії, а крапку в матчі поставив все той же Лєвандовскі.

Баварія оформила "золотий дубль", розгромивши РБ Лейпциг у фіналі Кубка Німеччини

Таким чином, Баварія виграла третій титул з Ніко Ковачем на чолі команди, вигравши до цього суперкубок та чемпіонат Німеччини.

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Теги
Німеччина РБ Лейпциг - Баварія Баварія Баварія Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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