Зозуля допоміг Альбасете здолати Спортінг Х – українець заробив пенальті та раннє вилучення для суперника

Роман Зозуля з Альбасете грав проти Спортінга в матчі 40-го туру іспанської Сегунди. Команда українця перемогла та зберегла шанси на прямий вихід у Прімеру.

Іспанія. Сегунда, 40 тур

Спортінг – Альбасете – 0:2

Голи: Еугені, 43 (пен), Акунья, 58

У попередньому турі Альбасете поступився головному конкуренту Гранаді, після чого шанси на прямий вихід у Прімеру стали мізерними. Однак "механічному сиру" потрібно ще відстояти своє місце в зоні перехідних матчів. Виїзд до середняка хіхонського Спортінга команда Романа Зозулі мусила завершити на свою користь. Українець, звичайно ж, вийшов у стартовому складі.

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Перша половина першого тайму була нудною – обом командам не вдавалася атакувальна гра. Можна відзначити тільки дуже неточний удар Еугені. Спортінг більше контролював м'яч, але не міг нічого запропонувати в завершальній стадії. Не ефективними були й контрвипади Альбасете.

Один з таких запоров Зозуля. Партнери розігнали швидку атаку, яка завершилася прострілом зліва в ноги Романа – він погано прийняв м'яч, тому момент було втрачено. Взагалі українець до перерви лише декілька разів зустрівся з м'ячем і віддав лише 3 передачі (дві з яких неточні). Хоча й традиційно себе пропонував, набігавши другу найбільшу дистанцію в команді за перші 45 хвилин.

Перед свистком на перерву Зозуля повністю реабілітувався за бліду гру. Наш форвард відгукнувся на подачу з правого флангу, а суперник завадив йому добратися до м'яча, порушивши правила – потягнув за руку.

Це був Матьє Пеберн, який хвилиною раніше отримав жовту картку за небезпечну гру на іншому кінці поля проти голкіпера Альбасете. Арбітр не пошкодував француза – друга жовта за фол проти Зозулі та вилучення. Еугені реалізував зароблений Романом пенальті та вивів гостей вперед.

У другому таймі Зозуля продовжив тероризувати оборону Спортінга рідкісними, але гострими вмиканнями. Дриблінг українця ледь не призвів до другого 11-метрового, коли Крістіан Сальвадор збив його в сантиметрах від кута штрафного майданчика. Удар Еугені зі стандарту полетів прямо в руки воротарю. Наступні дві спроби Романа відгукнутися на передачу з глибини закінчилися офсайдом і фолом в атаці.

Альбасете подвоїв перевагу після розкішного гола Хав'єра Акуньї – він з власної половини поля закинув м'яч за комірець голкіперу в стилі Девіда Бекхема. Краса! Незабаром рахунок міг стати розгромним, коли Зозуля класно розвернув контратаку, але партнери змарнували момент.

Ще через декілька хвилин вже сам українець пробачив Спортінг, коли Акунья вивів його на порожні ворота, але Роман не підлаштувався під пас і не зумів акцентовано пробити. Українець виразив своє розчарування сильним ударом рукою об газон. Згодом він знову опинявся в центрі уваги, проте відзначитися все ж не зумів: офсайд + м'яч після його удару трішки розминувся зі стійкою.

У Спортінга по перерві була низка спроб прорватися у володіння гостей, однак до удару справа не доходила. Зі стандартами хіхонців Альбасете також справлявся. "Механічний сир" спокійно довів гру до логічного завершення – фінальний свисток зафіксував перемогу 0:2.

Альбасете набрав 71 очко і наблизився до "прохідного" другого місця на відстань 3 пунктів за два тури до фінішу. Щоправда, Гранада має матч в запасі. Третя сходинка гарантує команді Зозулі перехідні матчі за вихід у Прімеру.

У другому таймі Зозуля покращив свою статистику, завдяки чому отримав непоганий бал від порталу SofaScore – 7.1. Четвертий результат у команді.