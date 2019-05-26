Карпати – Олімпік – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Карпати в рамках 31-го туру УПЛ не змогли втримати перемогу над Олімпіком. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Олімпік розпочав з місця в кар'єр, відкривши рахунок вже на 2-й хвилині зустрічі. Вийшло дуже красиво: Матар змістився з флангу до кута штрафного й звідти закрутив м'яч точно в дальню дев'ятку – 0:1.

Втім, "леви" доволі швидко відійшли від стартового провалу, вже на 12-й хвилині отримавши шанс зрівняти рахунок: Ді Франко зібрав на собі кількох гравців та віддав на Гуцуляка, а той змістився у штрафний та вистрілив метрів з 12-ти – Кринський парирував. На 15-й львів'яни таки домоглися свого: Мякушко пройшов по лівому флангу до краю штрафного та прострілив, Гришко вибив передачу прямо на Онглу, а той одразу ж пробив у дальній нижній кут – 1:1.

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У другому таймі Карпати зусиллями того ж таки Мякушка вийшли вперед і навіть збільшили перевагу. Півзахисник упродовж кількох хвилин забив два м'ячі, які мали забезпечити команді впевнену перемогу.

Але донеччани не здалися. На 82-й хвилині Матар поборовся та заробив штрафний недалеко від воріт Кучинського, а Олексій Гай хитрим ударом низом пробив під стінкою в протихід воротареві – 3:2. На 89-й львів'яни були жорстоко покарані за марнотратство: Дійє отримав пас на лівий кут штрафного, прицілився та вистрілив точно під дальню стійку – 3:3! З таким рахунком матч і завершився.

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Таким чином, Карпати залишились на десятій позиції з 30 заліковими балами у активі. Олімпік йде на дев'ятій, маючи на три очки більше. Перехідні матчі за виживання в УПЛ для львів'ян стають все ближчими.