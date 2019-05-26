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Карпати – Олімпік – 3:3 – відео голів та огляд матчу

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Карпати – Олімпік – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Карпати – Олімпік / Фото ФК Карпати

Карпати в рамках 31-го туру УПЛ не змогли втримати перемогу над Олімпіком. Дивіться відео голів та огляд матчу.

15’ Мартін Онгла
75’ Сергій Мякушко
78’ Сергій Мякушко
 
Матар Дійє 2’
Олексій Гай 83’
Матар Дійє 89’
2’ Матар Дійє
15’ Мартін Онгла
75’ Сергій Мякушко
78’ Сергій Мякушко
83’ Олексій Гай
89’ Матар Дійє

Олімпік розпочав з місця в кар'єр, відкривши рахунок вже на 2-й хвилині зустрічі. Вийшло дуже красиво: Матар змістився з флангу до кута штрафного й звідти закрутив м'яч точно в дальню дев'ятку – 0:1.

Втім, "леви" доволі швидко відійшли від стартового провалу, вже на 12-й хвилині отримавши шанс зрівняти рахунок: Ді Франко зібрав на собі кількох гравців та віддав на Гуцуляка, а той змістився у штрафний та вистрілив метрів з 12-ти – Кринський парирував. На 15-й львів'яни таки домоглися свого: Мякушко пройшов по лівому флангу до краю штрафного та прострілив, Гришко вибив передачу прямо на Онглу, а той одразу ж пробив у дальній нижній кут – 1:1.

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У другому таймі Карпати зусиллями того ж таки Мякушка вийшли вперед і навіть збільшили перевагу. Півзахисник упродовж кількох хвилин забив два м'ячі, які мали забезпечити команді впевнену перемогу.

Але донеччани не здалися. На 82-й хвилині Матар поборовся та заробив штрафний недалеко від воріт Кучинського, а Олексій Гай хитрим ударом низом пробив під стінкою в протихід воротареві – 3:2. На 89-й львів'яни були жорстоко покарані за марнотратство: Дійє отримав пас на лівий кут штрафного, прицілився та вистрілив точно під дальню стійку – 3:3! З таким рахунком матч і завершився.

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Таким чином, Карпати залишились на десятій позиції з 30 заліковими балами у активі. Олімпік йде на дев'ятій, маючи на три очки більше. Перехідні матчі за виживання в УПЛ для львів'ян стають все ближчими.

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