Валенсія втримала перемогу над Барселоною, ставши володарем Кубка Іспанії

Валенсія завдяки голам Кевіна Гамейро та Родріго Морено переграла Барселону у фіналі Кубка Іспанії.

Каталонці розпочинали матч без травмованих Суареса та тер Штегена, однак навряд чи лише їх втратою можна пояснити жахливий старт Барселони. Чемпіони Іспанії спробували одразу взяти м'яч під власний контроль, щоб подовгу вишукувати шпарини в обороні суперника, але вже на 5-й хвилині Жерару Піке довелося виносити м'яч з лінії власних воріт – це Морено вирвався віч-на-віч з Сіллесеном, обіграв його та пробив у порожній кут. "Блаугранас" були дещо спантеличені цим випадом, тому по-справжньому гострих епізодів вони не створювали аж до 18-ї хвилини, коли Мессі увірвався в штрафний та вистрілив з правої поруч зі стійкою.

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Загалом, Валенсія дуже ефективно оборонялася у своїй компактній схемі 4-4-2, не даючи Барселоні вільних зон та регулярно загрожуючи контратаками. На 21-й же вони наважились піти уперед великими силами, однак підопічні Вальверде, здавалося, розвернули затяжний наступ назад. Парехо вже відступив на свою половину поля, віддав на Паулісту, а той несподівано помітив на лівому фланзі ривок Гайї. Туди одразу був відправлений лонгбол, який прийняв Хосе, після чого пішов простріл на лінію штрафного. Гамейро підхопив м'яч, прибрав Альбу та потужно зарядив у дев'ятку – 0:1!

Каталонці нічим на цей епізод не відповіли – хіба що Альба виконав кілька неточних подач. Левантійці впевнено захищались, йдучи вперед обмеженими силами. Тим більш несподіваним став гол Валенсії на 33-й хвилині: Солер отримав передачу на хід по правому флангу і виграв спринт у Альби (в якого ще й була фора), після чого увірвався у штрафний та прострілив на лінію воротарського точно на голову Морено – Родріго замкнув ударом з відскоком від газону. 0:2 – це був шок для каталонців.

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Тут вже Барселона почала атакувати, намагаючись завершити епізоди хоч-як небудь. Першим загорівся Ракітіч, який вистрілив з дистанції на 35-й хвилині та замкнув простріл з лівого флангу на 37-й – в обох випадка м'яч пролетів поруч з каркасом воріт. Перед перервою слово взяв Мессі: на 44-й його удар з правого краю штрафного виявився слабеньким, а от на 45-й постріл аргентинця метрів з 25-ти пішов прямо під праву стійку – Хауме у красивому стрибку парирував. Вже у компенсований час з лінії карного майданчику знову пробив Ракітіч, але рикошет від Гарая допоміг голкіперу – м'яч полетів слабенько і по центру точно в руки Хауме.

По перерві Ернесто Вальверде зняв з гри Семеду та Артура, кинувши в бій Малкома та Відаля. Барселона притиснула суперника і створила перший напівмомент вже на 47-й хвилині – Мессі пробив з кута штрафного, м'яч зрикошетив і вилетів на кутовий, а при подачі нього Піке поштовхався з Гараєм та став вимагати пенальті. Ундіано Мальєнко не повівся на хитрощі Жерара, а на 49-й Гедеш ледь не закрив матч пострілом з дальньої дистанції – поруч зі стійкою. Барса відповіла шаленим тиском та двома штрафними Мессі (погано виконаними), а на 55-й Лео ледь не створив шедевр: аргентинець обігрався з Малкомом на правому краю карного майданчика, обіграв півкоманди та зовнішньою стороною стопи опорною ногою пробив у дальній кут – стійка врятувала Валенсію!

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На цьому проблеми для левантійців не завершились. На 61-й хвилині вони провели класну атаку та заробили штрафний, при виконанні якого травмувався капітан Дані Парехо. Щоправда, це і Барсі дещо порушило плани: Альба не просто так підганяв лікарів Валенсії, адже внаслідок паузи каталонці втратили темп – якість моментів впала, а Мессі зовсім зник. На 67-й хвилині з дистанції по центру воріт вистрілив Коутінью (Хауме спіймав м'яч), однак на 69-й Валенсія провела широку атаку з прострілом з правого флангу – в останній момент врятував підкат Лангле. Це вже завело Піке, який пішов уперед і на 71-й замкнув проникну передачу Малкома потужним, але неточним ударом низом з меж штрафного.

Втім, тиск "блаугранас" просто так пройти не міг. На 73-й хвилині вдруге за матч наважився на активні дії Коутінью. Він пробив з далекої відстані вище воріт, однак м'яч зрикошетив від одного із захисників. Арбітр призначив кутовий, подачу з якого ударом головою в стійку замкнув Лангле – а Мессі тут же зіграв на добиванні. 1:2 – Барса повернулася у гру, а на 78-й чемпіони могли і рахунок зрівняти. Втім, Артуро Відаль, вистріливши з кількох метрів вище воріт, автором голу все одно б не став через зафіксоване положення поза грою.

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В останню декаду поєдинку Барселона спробували піти в істеричну навалу на ворота Валенсії. Піке вже не виходив зі штрафного "кажанів", а подачі туди йшли щохвилини – одну з них на 85-й хвилині замикав Мессі, однак вийшло неточно. Втім, такі високі позиції "блаугранас" дозволяли левантійцям тікати у контратаки й тягнути в них час. Барсі постійно збивали темп, однак і оригінальніість її атак падала з кожною секундою.

Чимось це нагадувало завершення півфіналу ЛЧ 2011/12 проти Челсі – і матч ледь не завершився схожим чином. Вже у компенсований час Гедеш вирвався віч-на-віч з Сіллесеном, пробігаючи півполя у повній самотності, однак удар Гонсалу пролсвистів поруч зі стійкою. На 90+5-й же Гедеш після кутового Барси розігнав контратаку на порожні ворота Барси, запустивши м'яч з центру поля – і знову не влучивши! Тим не менш, це вже не мало значення, адже фінальний свисток зафіксував важку і красиву перемогу Валенсії у фіналі Кубка Іспанії!

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