ПСЖ – Борусія Д – відео гола
ПСЖ приймає дортмундську Борусію в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Оперативне відео гольових моментів дивіться на "Футбол 24".
завершено
50’ Матс Хуммельс
Перший півфінал завершився мінімальною перемогою Борусії 1:0 завдяки єдиному голу Фюлькруга. Перший тайм другого матчу також пройшов без голів, а от зразу по перерві Дортмунд знову вийшов вперед.
"Джмелі" заробили право на кутовий, який пішов подавати Юліан Брандт. Вийшло все дуже просто – навіс, Хуммельса не втримав Лукас Беральдо, і ветеран замкнув подачу.
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