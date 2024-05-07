ПСЖ приймає дортмундську Борусію в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Оперативне відео гольових моментів дивіться на "Футбол 24".

Перший півфінал завершився мінімальною перемогою Борусії 1:0 завдяки єдиному голу Фюлькруга. Перший тайм другого матчу також пройшов без голів, а от зразу по перерві Дортмунд знову вийшов вперед.

"Джмелі" заробили право на кутовий, який пішов подавати Юліан Брандт. Вийшло все дуже просто – навіс, Хуммельса не втримав Лукас Беральдо, і ветеран замкнув подачу.