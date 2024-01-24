Україна

Український клуб серйозно постраждав від ракетної атаки росіян по Києву. Вацко і віце-президент Кривбаса можуть увійти до команди Шевченка в УАФ. Ребров наполіг на призначенні давніх знайомих тренерами збірних України.

Шахтар близький до трансферу за 16 мільйонів євро. Полісся на очах тренерів збірної України влаштувало камбек після гола-фантома. Динамо повідомило про перебіг відновлення Ярмоленка. Новачок Динамо підписав контракт зі Шаблієм.

Чеський гранд відмовився грати товариський матч зі Слованом – суперник зганьбився грою з росіянами. "Запрошую Слован та московське Динамо зіграти у Києві": українець-чемпіон Словаччини про ганебну гру з агресором.

Наші за кордоном

Довбик оцінив наслідки брутального фолу Рамоса. Артем змушує Атлетіко позбутися іншого топ-бомбардира – на українця вішають шалений цінник. Жирона хотіла підписати ще одного гравця збірної України.

Ман Сіті стежить за Довбиком і Циганковим – Артем у ролі наступника Холанда, бос "містян" був вражений. Челсі взяв розгромний реванш у Мідлсбро та вийшов у фінал Кубка ліги, але Мудрик не вразив.

Світ

Австралія не змогла ідеально завершити груповий етап Кубка Азії, а Китай заочно викинули з турніру. Іран виграв свою групу, а ОАЕ і Палестина застрибнули в плей-офф. Вже відомі перші пари 1/8 фіналу.

Камерун фантастично пробився в плей-офф КАН-2023 – Гамбія спробувала повторити Марадону, але VAR скасував "руку Бога". Алжир ганебно вилетів з КАН-2023, а Мавританія вперше зіграє в 1/8 фіналу.