Ворскла у рамках фінального матчу за Кубок України 2023/24 зіграє з Шахтарем. Анонс і прогноз букмекерів читайте на "Футбол 24".

Матч Ворскла – Шахтар відбудеться сьогодні, 15 травня, на стадіоні Авангард у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Телетрансляцію проведе канал ICTV2, який доступний онлайн у розділі "Розважальні" на MEGOGO. Поєдинок розсудить Віталій Романов.

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Ворскла втретє виходить до фіналу Кубка України. Вперше полтавці опинились тут у 2009-му, несподівано прибивши Шахтар на Дніпро-Арені – це був холодний душ для "гірників", яким тільки-но вдалося виграти Кубок УЄФА. На воротах "зелено-білих", до речі, стояв Сергій Долганський, який нині є головним тренером команди. У 2020-му ж "зелено-білі" знову дійшли до фіналу, поступившись Динамо в Харкові аж у серії пенальті.

Словом, грандам історично непросто з ворсклянами у битві за Кубок. Втім, у весняній частині чемпіонату вони теж мали шалені проблеми з цим колективом. Динамо влаштувало розгром, але відверто мучилось в першому таймі – індивідуальна майстерність врятувала киян, але довелося перейти на вертикалізацію гри.

Шахтар же зустрічався з Ворсклою місяць тому, здобувши мінімальну перемогу, однак за першу годину матчу донеччани виконали лише 10 дотиків у штрафному. Надійно працювала адаптація Сергія Долганського – його команда перейшла на схему з трьома центрбеками, і в цій схемі гравці якісно тримали дистанції й страхували один одного. Андердогу не пощастило з проявом індивідуального класу гранда, а так у "гірників" і моментів-то особливо не виникало.

Ймовірно, сьогодні Сергій Долганський теж виставить трійку. А може буде і щось цікавіше – пресслужба "зелено-білих" повідомила, що перед виїздом до Рівного тренерський штаб провів особливе тренування, яке відрізнялось від інших. Цікаво поглянути, що ж вигадає Ворскла цього разу.

Не менш цікаво поглянути, чи впорається команда з психологічним тиском. Поки що вона не впоралась навіть із самим фактом виходу в фінал – після звитяги над Поліссям в 1/2 полтавці швидко "попливли". Спочатку ще були нічия з Кривбасом і гідна "репетиція" з Шахтарем, але потім сталися чотири поразки поспіль. Мегасухий Колос забив Ворсклі двічі, а Металіст 1925 і Минай відвантажили у ворота Ісенка "трьошку" – причому закарпатці на вихідних ще й закамбечили з 0:2.

Все це страшно бісило Сергія Долганського. Він прекрасно розуміє, що з таким налаштуванням у чемпіонаті підопічні легко здатні "поплисти" і в Кубку. Суперник перебуває у страшній формі – Шахтар виграв 12 матчів УПЛ поспіль, зрештою взявши золоті медалі, а остання поразка "гірників" у чемпіонаті датується серединою листопада. Ба більше – з того часу команда допустила всього дві осічки (нульові нічиї з Поліссям і Олександрією).

А ще був розгром Чорноморця в півфіналі Кубка та тріумф над сильним Динамо в Класичному на вихідних. З киянами довелося помучитись, довго працюючи без м'яча в захисному блоці, однак навряд чи Ворскла може сподіватись на ослаблений склад чемпіонів чи на їхню втому. Маріно Пушіч рідко вдається до ротації, але грамотно обмежує навантаження замінами.

Набагато серйознішою проблемою Шахтаря є злам середніх і низьких блоків. Попри вражаючий переможний стрік навесні, ледь не половина матчів "гірників" пройшла за невисокої кількості моментів у перші 45-60 хвилин. Допоки в суперників вистачало сил, вони надійно захищались – а Зоря у меншості ще й голи забивала, граючи без профільних центрбеків. Не менш важко було з Колосом і Кривбасом, не кажучи вже про Динамо (там взагалі вимкнули Судакова).

Вищезгадані команди ще й не боялись пресингувати, що приносило забиті м'ячі (і не один). Ворскла після відходу Віктора Скрипника перестала робити ставку на високий тиск, але епізодичний пресинг у полтавців теж є. Цього може й вистачити, враховуючи кубковий характер сьогоднішньої зустрічі.

От тільки Шахтар переграв усіх, користуючись шаленою перевагою в індивідуальному класі та лавці запасних. Маріно Пушіч легко може замінити Судакова й Сікана в середині другого тайму, випустивши замість них групу виконавців вартістю в 30-40 мільйонів євро. Проти такого лому ніхто поки що не вигадав прийому.

Очевидно, що донеччани є фаворитами протистояння. Тим не менш, варто не забувати, що Шахтар востаннє вигравав Кубок аж у 2019 році – а з того часу команда навіть до півфіналу не добиралася, причому одного разу "гірники" вилетіли від Агробізнеса. Кубкова магія може спрацювати проти будь-якого фаворита, і донеччани про це знають. Втім, вони також знають, що "золотий дубль" у поточному сезоні дозволить обійти Динамо за кількістю українських трофеїв.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков (Ворскла)

Дискваліфіковані: Егіналду (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Шахтар

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Павлюк, Пердута, Якубу – Кане, Сіссоко, Челядін, Мякушко – Степанюк

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Сікан

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар фаворитом матчу. На перемогу підопічних Маріно Пушіча дають 1.31, а на тріумф Ворскли – 13.00. Нічия була оцінена коефіцієнтом 6.10. На додатковий час чи серію пенальті не розраховують – "кеф" на завершення гри після них тримається на рівні 1.06 та 1.05 відповідно.

Фахівці очікують на високу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.56, аналогічний тотал менше – 2.50. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.00, а Сергія Мякушка – на 4.50.

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