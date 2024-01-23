Форвард Жирони та збірної України Артем Довбик став ласим шматочком для багатьох європейських грандів.

Атлетіко може принести в жертву Альваро Морату заради літнього трансферу сенсаційного українця, інформує Todo Fichajes.

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Іспанець також проводить потужний сезон, оформивши 19 голів і 3 асисти у 28 матчах. Втім, Мораті вже 31, а наступне літо може виявитися останнім шансом заробити непогану суму на його продажу. Виручені кошти Атлетіко скерує на придбання Довбика, який молодший на 5 років.

Мадридці очікують, що Жирона проситиме за свого бомбардира близько 45 млн євро. Дебютний сезон Артема в Іспанії складається казково – 14 голів і 6 асистів у 22 матчах.

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