Жирона хотіла підписати ще одного гравця збірної України – відомі деталі пропозиції
Лідер СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок дограє сезон 2023/24 у своєму нинішньому клубі.
Жирона, у складі якої виблискують Артем Довбик і Віктор Циганков, у поточне трансферне вікно могла підписати ще одного українця. Каталонський клуб був готовий запропонувати Дніпру-1 близько 3-4 мільйонів євро за Олександра Піхальонка.
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Ця сума не влаштувала керівництво українського клубу. Як наслідок, до літа Піхальонок залишається в СК Дніпро-1. Про це повідомив Ігор Циганик в ефірі авторської програми.
Раніше комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман стверджував, що клаусула 26-річного півзахисника складає 6 мільйонів євро, але такої суми за гравця збірної України ніхто не пропонував.
Контракт півзахисника зі СК Дніпро-1 розрахований до літа 2025 року. У поточному сезоні Піхальонок зіграв 23 матчі, забив 4 голи і 5 разів асистував партнерам.
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