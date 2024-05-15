Серед претендентів на звання найкращого тренера опинилися Карло Анчелотті (Реал), Мічел Санчес (Жирона), Дієго Сімеоне (Атлетіко), Ернесто Вальверде (Атлетік), і Марселіно Гарсія Тораль (Вільяреал).

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У цьому списку не виявилося головного тренера Барселони Хаві, незважаючи на те, що "блаугранас" посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги і має гру в запасі. Вочевидь, це пов'язано з ігровою кризою команди цього сезону – незважаючи на наявність топ-гравців у своєму складі, каталонська команда не виправдала очікувань у Лізі чемпіонів і чемпіонаті Іспанії.

Переможець номінації буде визначений на гала-концерті, який відбудеться 28 травня.

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