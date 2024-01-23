Як стало відомо "Футбол 24", Максим Брагару підписав контракт з агенцією Prostar. Відтепер інтереси футболіста представлятиме компанія Вадима Шаблія.

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Досі 21-річний хавбек, який останнім часом закривав і позицію захисника, не мав агента. Його справами займався Володимир Генінсон, який наприкінці 2023 року покинув посаду віце-президента Чорноморця.

Брагару нещодавно підписав з Динамо попередній контракт, який набере чинності влітку. Офіційно кияни ще не підтвердили перехід гравця. За інформацією ЗМІ, Динамо веде перемовини з Чорноморцем – не виключено, що одесити отримають певну компенсацією, а хавбек молодіжної збірної України переїде до столиці вже взимку.

Нагадаємо, влітку 2023-го Максим Брагару став півфіналістом чемпіонату Європи у складі молодіжної збірної України. Вихованець Чорноморця зіграв на турнірі усі 5 матчів. У поточному сезоні майбутній динамівець провів за команду Романа Григорчука 19 поєдинків, віддав три асисти.

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