У гості на Бернабеу завітав немотивований середняк, але Карло Анчелотті зустрів його дуже бойовим складом. На жаль, Андрій Лунін вкотре поступився місцем Тібо Куртуа – третій поспіль вихід бельгійця в основі на чемпіонат. До фіналу ЛЧ ще два тури...

Лунін програв Куртуа з тенісним рахунком – в Іспанії визначили воротаря Реала на фінал Ліги чемпіонів

Вже на 2-й хвилині Куртуа довелося рятувати Реал. Саму Омородіон розштовхав захисників і двічі бив з гострого кута – Тібо накрив. Натомість Мадрид пробачати не збирався. На 10-й Кроос розкішним закиданням знайшов Беллінгема на дальній стійці, а Джуд не менш геніально (чи випадково?) в один дотик закинув за комірець кіперу. Англієць з 19 голами знову впритул наблизився до Довбика в перегонах бомбардирів.

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Реал без надзусиль довів перевагу до розгромної перед відпочинком. Беллінгем додав до свого активу асист і передасист. Завершували результативні атаки Вінісіус та Вальверде – 3:0. Куртуа ще раз серйозно вступив у гру, коли парирував дальню спробу Хаджі.

Друга половина перетворилась на формальність. Реал не збирався напружуватись, а всі потуги Алавеса нівелював Куртуа. Бельгієць відбив чергові удари Оморідіона і Хаджі. Карло Анчелотті не має жодних причин сумніватися у формі Тібо після двох важких травм.

Реал в економ-режимі закотив ще два голи. Нестримний Беллінгем додав асист на Віні, в активі якого дубль. 19-річний Гюлер забив у другому матчі поспіль.

Куртуа завершив гру ще одним хорошим порятунком. 10 сейвів, третій поспіль "сухий" матч після повернення, оцінка 9,5 від Sofa Score – Луніну буде важко посунути такого конкурента. Реал із задоволенням продовжує підготовку до фіналу ЛЧ. До слова, 5:0 – найбільша перемога "вершкових" в сезоні.

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