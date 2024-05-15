Реал легко здобув найбільшу перемогу в сезоні – Лунін рахує 10 сейвів Куртуа, Довбик озирається на Джуда
Реал приймав Алавес у рамках 36-го туру Ла Ліги 2023/24. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
У гості на Бернабеу завітав немотивований середняк, але Карло Анчелотті зустрів його дуже бойовим складом. На жаль, Андрій Лунін вкотре поступився місцем Тібо Куртуа – третій поспіль вихід бельгійця в основі на чемпіонат. До фіналу ЛЧ ще два тури...
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Вже на 2-й хвилині Куртуа довелося рятувати Реал. Саму Омородіон розштовхав захисників і двічі бив з гострого кута – Тібо накрив. Натомість Мадрид пробачати не збирався. На 10-й Кроос розкішним закиданням знайшов Беллінгема на дальній стійці, а Джуд не менш геніально (чи випадково?) в один дотик закинув за комірець кіперу. Англієць з 19 голами знову впритул наблизився до Довбика в перегонах бомбардирів.
Реал без надзусиль довів перевагу до розгромної перед відпочинком. Беллінгем додав до свого активу асист і передасист. Завершували результативні атаки Вінісіус та Вальверде – 3:0. Куртуа ще раз серйозно вступив у гру, коли парирував дальню спробу Хаджі.
Друга половина перетворилась на формальність. Реал не збирався напружуватись, а всі потуги Алавеса нівелював Куртуа. Бельгієць відбив чергові удари Оморідіона і Хаджі. Карло Анчелотті не має жодних причин сумніватися у формі Тібо після двох важких травм.
Реал в економ-режимі закотив ще два голи. Нестримний Беллінгем додав асист на Віні, в активі якого дубль. 19-річний Гюлер забив у другому матчі поспіль.
Куртуа завершив гру ще одним хорошим порятунком. 10 сейвів, третій поспіль "сухий" матч після повернення, оцінка 9,5 від Sofa Score – Луніну буде важко посунути такого конкурента. Реал із задоволенням продовжує підготовку до фіналу ЛЧ. До слова, 5:0 – найбільша перемога "вершкових" в сезоні.
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