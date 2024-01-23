Контрольний матч між Славією і Слованом, запланований на 4 лютого, було скасовано.

Славія скасувала запланований на 4 лютого контрольний матч із братиславським Слованом через те, що словацька команда провела товариську гру з московським Динамо. Про це інформує офіційний сайт празького клубу.

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Слован підмочив свою репутацію, зігравши матч із командою з країни-терориста. Він програв її з рахунком 1:2. Словацький клуб став четвертим іноземним суперником Динамо, який погодився зіграти проти московської команди з початку вторгнення Росії в Україну. Раніше потиснути руку окупантам також погодилися боснійська Баня-Лука, болгарська Арда та узбекистанський Олімпік.

Нагадаємо, що всі російські команди і збірні були відсторонені УЄФА і ФІФА від участі в міжнародних змаганнях. Агресор має розплачуватися за свої вчинки.

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