Наприкінці 90-х за Слован виступав український нападник Сергій Борисенко. 196-сантимтеровий форвард здобув з братиславською командою золотий дубль і у складі словаків протистояв Челсі в єврокубках.

У коментарі Футбол 24 Борисенко, який також виступав за черкаський Дніпро, Зірку, Прикарпаття та Кривбас, розповів про своє ставлення до вчинку колишнього клубу.

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"Якщо відверто, то я не чув про цей випадок, – каже Сергій Борисенко. – Часу особливо на це немає, тому і не стежу за Слованом. Але якщо такі речі відбуваються, то можу сказати лише одне. Запрошую Слован та московське Динамо зіграти у Києві. Нехай подивляться на те, що робить Росія на нашій землі. Думаю, вони сповна відчують усе те, що переживають українці щоденно. Слово "жах", мабуть, недостатньо описує російську агресію на нашій землі".

"У житті існують певні правила і норми, яких варто дотримуватися. Зокрема, правила здорового глузду. Я спілкуюся з кількома хлопцями зі Словаччини. Щоправда, усі вони не зі спортивного світу, але їхня позиція однозначна – вони засуджують Росію. Якщо намагатися зрозуміти вчинок Слована, то можна знайти лише одне виправдання – вони не усвідомлюють того, що робить Росія. Їм здається це недостатньо серйозним. Для цього варто просто приїхати до нас і побачити все на власні очі. Тоді питань не залишиться".

"Після Слована я виступав за владикавказьку Аланію. У мене немає жодних зв'язків з росіянами, давно їх перервав. Тільки контактую з узбеками і грузинами, з якими познайомився в Аланії", – заявив Борисенко.

Нині екс-футболіст мешкає у рідних Черкасах і працює у сфері, не пов'язаній із футболом.

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