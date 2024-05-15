Як стало відомо Футбол 24, влітку Динамо попрощається з Беніто. Після матчу 20-го туру УПЛ проти Вереса (1:1), де 25-річний вінгер привіз фатальний пенальті у доданий час, він повністю втратив довіру головного тренера команди Олександра Шовковського.

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В останніх 11-ти поєдинках гравець лише тричі виходив на заміни, провівши на полі сукупно 23 хвилини. Динамо розглядає будь-який варіант щодо Олабірана – від продажу до оренди.

Нагадаємо, Беніто перебуває у структурі Динамо з січня 2020 року (прийшов вільним агентом з російського Тамбова). За цей час він встиг пограти в оренді за донецький Олімпік і хорватську Горіцу. У поточному сезоні провів за киян 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голі і віддав 1 асист. Контракт футболіста з Динамо чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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