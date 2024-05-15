Тріумф Шахтаря у фіналі Кубка України визначив долю майбутніх учасників єврокубків від України.

Через перемогу Шахтаря у фіналі Кубка з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи свій шлях у єврокубках розпочне Кривбас.

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Путівка могла дістатись Ворсклі, якби вона перемогла "гірників" у фіналі Кубка України. Таким чином, два з трьох клубів (СК Дніпро-1, Полісся та Рух) стартують з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Ворскла ж залишиться без єврокубків.

До слова, Шахтар у фіналі Кубка України переміг Ворсклу (2:1) – за "гірників" забивали Сікан та Конопля, а гол престижу за полтавців забив Ковталюк.

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