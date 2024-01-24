Алжир ганебно вилетів з КАН-2023 – Мавританія шокувала одного з фаворитів турніру і вперше зіграє в 1/8
Відбулися матчі 3-го туру КАН-2023 у групі D. Рахунок і огляд поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".
Кубок Африки, 3-й тур
Група D
Мавританія – Алжир – 1:0
Гол: Деллаї, 37,
Ангола – Буркіна-Фасо – 2:0
Голи: Мабулулу, 36, Зіні, 90+3
Алжир два стартові матчі звів унічию, підійшовши до останнього туру на третій сходинці групи D. Але перемога над аутсайдером квартету (Мавританія не набрала жодного очка) гарантовано виводила "лисів пустелі" у плей-офф Кубка Африки.
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Старт гри був за Алжиром, але підопічні Джамеля Бельмаді не змогли втілити свій тиск у забитий гол. Натомість на 37-й хвилині Мавританія шокувала "лисів пустелі", відкривши рахунок. Ялі Деллаї підстеріг відскок м'яча від суперника після дального удару і від стійки увігнав круглого в сітку. Цей гол став єдиним до перерви.
На другий тайм вийшов Ріяд Марез, якого тренер залишив у запасі. Згодом з'явився ще й Іслам Слімані, але забити знову могла Мавританія. На 85-й хвилині Алжир врятувала поперечина після удар Ба з кількох метрів. Проте це стало слабкою втіхою для "лисів пустелі", які так і не змогли врятувати бодай нічию. Ріяд Марез і компанія сенсаційно вилетіли вже за підсумками групового турніру.
КАН після Гани втрачає ще одну зіркову команду – перед стартом турніру Алжир був четвертим у списку фаворитів турніру. Натомість він фінішував четвертим у своїй групі. Мавританія набрала три очки, посіла третє місце групи і вперше у своїй історії вийшла у плей-офф КАН!
В іншому матчі зустрілися на той момент лідери групи – Ангола і Буркіна-Фасо мали по 4 очки. Рахунок відкрила Ангола – Мабулулу замкнув подачу зі штрафного. У компенсований час Ангола забила ще раз і оформила вихід в 1/8 фіналу з першого місця. Друга позиція у Буркіна-Фасо.
Таким чином, визначилися вже три пари 1/8 фіналу Кубка Африки:
Кабо-Верде – Мавританія
Нігерія – Камерун
Екваторіальна Гвінея – Гвінея.
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