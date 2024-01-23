"Найстрашніший ранок для великої родини Локо! Черговий акт тероризму від нікчемних мразот, які не мають жодних цінностей.

Внаслідок ранкової ракетної атаки на Україну рашисти пошкодили наш рідний Локомотив. Клуб, де щодня тренуються сотні дітей з усіх куточків України. Місце, де попри все з першого дня війни згуртувалися всі, приймали дітей з окупованих територій, вкладали сили, бажання, наснагу. З перших днів війни об’єднувалися, збирали допомогу і разом боролися за перемогу!

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Локо зазнав значних уражень, базу розбито. Оперативно на місці працюють відповідні служби, всім постраждалим надають необхідну допомогу.

Найперший футбольний клуб столиці з визначною історією, чесними здобутками і звитягами, що святкуватиме влітку своє 105-річчя! Сьогодні ти міцно вистояв, вистоїш і надалі! Ми всі об‘єднані рідними кольорами.

Тренувальний процес тимчасово призупинено, але цей Локомотив не зупинить ніяка кацапська нечисть! Адже, хто ми – Локо!!!" – повідомила прес-служба клубу, прикріпивши фото жахливих руйнувань.

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