Шахтар цієї зими не шкодує грошей для запрошення бажаних виконавців з Бразилії.

"Гірники" просунулися у переговорах з Васко да Гама щодо 20-річного центрхава Марлона Гомеша, стверджує журналіст Лукас Педроса.

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Нова пропозиція Шахтаря разом з бонусами складає 16 млн євро. Щоправда, Васко належить тільки 85% економічних прав на гравця, ще 15% зберіг за собою рідний клуб Марлона – Нова-Ігуасу. Сам півзахисник вже погодив особистий контракт з Шахтарем.

Додамо, що Марлон дебютував за першу команду Васко да Гама у 2022 році. Загалом відіграв у 45 матчах, забив два голи та віддав три результативні передачі. Центральний півзахисник також викликається до молодіжної збірної Бразилії, у складі якої вигравав Копа Амеріка-2023 U-20. Transfermarkt оцінює Марлона у 6 млн євро.

Шахтар виграв перший матч у 2024 році – Кевін почав асистом, гол 17-річного новачка, Ракицький майже забив з центра поля