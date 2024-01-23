Кубок Азії, 3-й тур, група В

Австралія – Узбекистан – 1:1

Голи: Бойл, 45+1 (пен) – Тургунбаєв, 78

Сирія – Індія – 1:0

Гол: Кхрібін, 70

Кубок Азії: Китай зберіг шанси на плей-офф, не забивши жодного м'яча, Таджикистан проліз в 1/8

Австралія та Узбекистан зіграли внічию в завершальному матчі групового етапу групи В. Обидві команди здобули путівки в наступну стадію. Варто зауважити, що Австралія вперше не змогла здобути перемогу на цьогорічному турнірі й пропустила перший гол. Ідеального групового етапу не вийшло.

Сирії вдалося дотиснути Індію в кінці матчу, завдяки чому здобути путівку до плей-офф. Після перемоги Сирії в рейтингу команд, які посіли треті місця, Китай ще теоретично може фінішувати вище, ніж Палестина чи Гонконг, але цього недостатньо для, щоб вийти з групи.

Саудівська Аравія обіграла "м'ясників" Киргизстану і вийшла з групи, нічия Оману проти Таїланду: Кубок Азії