Нападник Жирони Артем Довбик сподівається обійтися без травм у важливий період сезону.

Українець оформив хет-трик у матчі проти Севільї, знищивши оборону андалузців за 6 хвилин. Досвідчений Серхіо Рамос вирішив помститися і шипами грубо влетів у ногу Довбика.

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Після гри на коліні бомбардира Жирони було помітно лід, але Артем заспокоїв фанатів. "Завтра перевіримо. Здається, що все гаразд", – сказав Довбик у коментарі LegionersUA.

Нагадаємо, вже 24 січня Жирона зустрінеться з Мальоркою у чвертьфіналі Кубка Іспанії. Початок матчу о 20:30 за київським часом.

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