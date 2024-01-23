Полісся на очах тренерів збірної України влаштувало камбек після гола-фантома – дебют 2 зіркових новачків
Полісся переможно розпочало серію контрольних матчів у Іспанії.
Зимові збори, товариський матч
Мурсія Імперіал – Полісся – 1:2
Голи: Кармона, 23 – Кушніренко, 49, Кравченко, 58
Нереалізований пенальті: Кушніренко, 49 (П)
Першим суперником новачка УПЛ став дубль Мурсії, який був підсилений кількома гравцями першої команди. Вона є середняком третього дивізіону Іспанії. Матч прийшли подивитись тренер української молодіжки Унаї Мельгоса та Вісенте Гомес, який допомагає Сергію Реброву в національній збірній.
Старт Полісся інтригував 2 гравцями на перегляді. Жодного секрету тут немає – це захисник Богдан Михайліченко і центрхав Таллес Коста, яких незабаром повинні оголосити офіційно. За бразильця нібито заплатили Сан-Паулу один мільйон євро – новий трансферний рекорд житомирян.
До перерви стався один гол, якого насправді не було. Кармона виграв верхову боротьбу на подачі кутового, але влучив у стійку. Лайнсмен з невідомих причин вирішив, що Бойко піймав м'яч вже за лінією воріт, хоча у трансляції так зовсім не виглядало.
На другий тайм вийшов абсолютно оновлений склад Полісся, який швидко влаштував камбек. Кушніренко не реалізував пенальті, проте сам добив м'яч у сітку. Перемогу "вовкам" приніс Кравченко, який завершив розкішну віялову комбінацію.
Наступний спаринг підопічних Юрія Калітвінцева запланований на 27 січня. Суперником стане польська Сталь Мелець.
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