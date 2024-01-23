Зимові збори, товариський матч

Мурсія Імперіал – Полісся – 1:2

Голи: Кармона, 23 – Кушніренко, 49, Кравченко, 58

Нереалізований пенальті: Кушніренко, 49 (П)

Першим суперником новачка УПЛ став дубль Мурсії, який був підсилений кількома гравцями першої команди. Вона є середняком третього дивізіону Іспанії. Матч прийшли подивитись тренер української молодіжки Унаї Мельгоса та Вісенте Гомес, який допомагає Сергію Реброву в національній збірній.

Старт Полісся інтригував 2 гравцями на перегляді. Жодного секрету тут немає – це захисник Богдан Михайліченко і центрхав Таллес Коста, яких незабаром повинні оголосити офіційно. За бразильця нібито заплатили Сан-Паулу один мільйон євро – новий трансферний рекорд житомирян.

До перерви стався один гол, якого насправді не було. Кармона виграв верхову боротьбу на подачі кутового, але влучив у стійку. Лайнсмен з невідомих причин вирішив, що Бойко піймав м'яч вже за лінією воріт, хоча у трансляції так зовсім не виглядало.

На другий тайм вийшов абсолютно оновлений склад Полісся, який швидко влаштував камбек. Кушніренко не реалізував пенальті, проте сам добив м'яч у сітку. Перемогу "вовкам" приніс Кравченко, який завершив розкішну віялову комбінацію.

Наступний спаринг підопічних Юрія Калітвінцева запланований на 27 січня. Суперником стане польська Сталь Мелець.

Шахтар виграв перший матч у 2024 році – Кевін почав асистом, гол 17-річного новачка, Ракицький майже забив з центра поля