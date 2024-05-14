Тоттенхем вперше з 2018 року програв вдома Манчестер Сіті (0:2) в рамках АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Тоттенхем виходив на фініш сезону ключовою командою. Окрім власних завдань, "шпори" мали зіграти зі всіма претендентами на титул. Складний календар вилився в чотири поразки поспіль від грандів, зокрема від Арсенала. Все звелось до поєдинку проти Манчестер Сіті – останній шанс вплинути на чемпіонські перегони.

Сіті видав 21-матчеву безпрограшну серію в чемпіонаті, але "шпори" – головний кошмар Гвардіоли. Чотири попередні виїзди в рамках АПЛ на стадіон Тоттенхема завершилися для Пепа поразками з загальним рахунком 0:6. Лише в січні блакитний Манчестер привіз звідти перемогу в Кубку Англії.

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Сміливий Тоттенхем дав бій

Ейндж Постекоглу прославився своїм бажанням грати у відкритий футбол за будь-яких умов. В меншості? Без травмованих лідерів? За рахунку 0:4? Проти непереможного Сіті? Байдуже. Сьогодні його команда також спробувала захопити ініціативу. Тоттенхем знову показав високу лінію оборони, сміливий розіграш м'яча та комбінації на чужій половині.

Тренер здивував схемою без форварда, в якій Сон і Джонсон вийшли на флангах, а центр атаки почергово навантажували Сарр, Маддісон і навіть Порро. Манчестер Сіті не міг розгадати задум і пропускав хороші атаки від гнучкого суперника. Господарі більше контролювали м'яч, намагаючись загострювати різкими проникними передачами.

Манчестер Сіті боявся та чекав подарунків

Протягом першого тайму в Манчестер Сіті не виходило нічого. Тоттенхем підпускав до своїх воріт тільки через підключення Вокера по флангу. Аж перед перервою "містяни" створили якісний момент. Все завершилося подвійним блоком: ван де Вен не дозволив забити Холанду, а Дрегушін відбив удар Сілви.

Сіті сам рідко щось створював, однак користувався подарунками Тоттенхема. Сміливість "шпор" регулярно генерувала помилки. Після подвійної обрізки Дрегушіна/Хьойберга супершанс виник у Фодена – удар впритул потягнув Вікаріо. Голкіпер господарів також зреагував на дальній постріл де Брюйне після іншого фейлу.

Чемпіонська зв'язка – чемпіонський гол

Манчестер Сіті грав ніби на тремтячих ногах. Дуже обережно, без ризиків і дисбалансу. На початку другого тайму гості трішки додали у швидкості й відразу отримали шанс забити.

Спрацювала найпопулярніша зв'язка – де Брюйне прострілив на порожні ворота Холанду. Перед тим Фоден перевів з флангу на фланг, а Сілва покотив у вільну зону на Кевіна.

That Haaland goal made Pep a bit too excited pic.twitter.com/qMALsocffy — Footy Humour (@FootyHumour) May 14, 2024

Далі пішли нерви та грубощі. Сарр наступив на гомілку де Брюйне, після чого бельгієць кричав не своїм голосом. Ромеро у боротьбі заїхав у Едерсона – медики довго підкачували голкіпера. Бразилець дуже знервувався через заміну, кидав рукавиці та плакав. Не менш емоційно відреагував на заміну Бентанкур. Той взагалі лупасив крісло на лаві запасних.

Гвардіола зробив передостанній крок до титулу

Манчестер Сіті відійшов у глибоку оборону відстоювати переможний рахунок і 40 хвилин не бив по воротах. Тоттенхем великими силами полетів уперед... і мав достатньо шансів на камбек.

Два удари Кулусевскі з гострого кута потягнув вже Ортега. Незабаром він став абсолютним героєм Сіті, не дозволивши Сону реалізувати вихід сам на сам (дуже грубо помилився Аканджі).

Арбітр компенсував 10 хвилин, але інтриги не вийшло. Доку відгукнувся на дальній пас і заробив пенальті в дуелі з Порро. Холанд бездоганно виконав 11-метровий, оформив дубль і закрив матч. Тоттенхем втратив усі шанси вийти в Лігу чемпіонів.

Манчестер Сіті очолив турнірну таблицю за тур до фінішу. В останньому матчі "містянам" потрібна перемога над Вест Хемом, щоб взяти четверте чемпіонство поспіль. Нічиєї не вистачить, якщо Арсенал паралельно обіграє Евертон. "Каноніри" відстають на два очки, але мають кращу різницю голів.