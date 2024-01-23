Челсі розбив Мідлсбро за сумою двох матчів у півфіналі Кубка англійської ліги. Звіт про гру на Стамфорд Брідж читайте на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги, півфінал, матч-відповідь

Челсі – Мідлсбро – 6:1 (за сумою двох матчів – 6:2)

Голи: Гаусон, 15 (аг), Фернандес, 29, Дісасі, 36, Палмер, 42, 77, Мадуеке, 81 – Роджерс, 88

Челсі мінімально програв Мідлсбро перший півфінал, але вдома взяв впевнений реванш. Все вирішилося до перерви – "сині" забили гостям з Чемпіоншипу чотири голи.

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Перша гольова атака розпочалася з пасу в розріз від Чілвела, після чого Стерлінг і Броя спровокували автогол. Перед другим голом ключовий пас елегантно п'ятою віддав Стерлінг, а далі Дісасі асистував на Енцо.

Мідлсбро зовсім посипався і під пресингом почав дарувати м'яч у простих ситуаціях. Дісасі перехопив у центрі поля, отримав хорошу передачу від Стерлінга та зробив рахунок розгромним. Палмер сам відібрав м'яч на лінії штрафного майданчика та добив суперника четвертим голом. У другому таймі Палмер оформив дубль, а Мадуеке зробив рахунок тенісним.

На виїзді проти Мідлсбро Мудрик вийшов на заміну й нічим себе не проявив. Але сьогодні Маурісіо Почеттіно довірив Михайлу місце в старті. Українець закрив лівий фланг, сформувавши групу атаки зі Стерлінгом, Палмером і Броєю.

На жаль, звітний матч також не можна занести Мудрику в актив. Він часто приймав невдалі рішення, ривки що з м'ячем, що без м'яча завершувалися втратами, а гольові атаки Челсі розвивав через інший фланг за участю Стерлінга.

З позитиву можна виділити лише три перехоплення на чужій половині. Єдиний удар українця легко заблокували. Мудрику ще й записали жовту картку за суперечки з арбітром. Не дивно, що тренер замінив Михайла у перерві на Мадуеке.

Чекаємо наступного шансу для Мудрика. Можливо, у фіналі Кубка ліги, де Челсі зіграє з переможцем пари Ліверпуль – Фулхем.