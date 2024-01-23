Кубок Азії, груповий раунд, другий тур

Іран – ОАЕ – 2:1

Голи: Таремі, 26, 65 – Аль-Гассані, 90+3

Нереалізований пенальті: Аль-Гассані, 64 (О)

Гонконг – Палестина – 0:3

Голи: Даббаг, 12, 60, Аль-Канбар, 48

Іран завершив груповий етап, набравши максимальну кількість очок. У третьому турі перси переграли ОАЕ завдяки взаємодії своїх зіркових форвардів – Азмун двічі асистував Таремі. До перерви Сердар акуратно перекинув на хід форварду Порту, а після перерви – зіграв на перехопленні перед чужим штрафним.

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Ще два голи Ірану судді скасували через офсайди, а третій – через сумнівний фол в атаці. На початку другого тайму Емірати спробували повернутися в гру, але безпомилково зіграв іранський воротар. Бейранванд потягнув кілька ударів, зокрема парирував пенальті від Аль-Гассані.

ОАЕ взагалі ризикували втратити друге місце та пролетіти повз плей-офф. Палестина в паралельному матчі розгромила Гонконг і нівелювала різницю голів (дублем відзначився Даббаг). Однак Аль-Гассані в компенсований час забив важливий гол і втримав Емірати на другій сходинці.

ОАЕ, маючи 4 очки, вийшли в 1/8 фіналу з другого місця завдяки кращій різниці забитих/пропущених, а Палестина з тими ж 4 очками пробилася в плей-офф з третього місця.

Визначилися перші пари 1/8 фіналу Кубка Азії. Іран зіграє проти Сирії, ОАЕ зустрінуться з Таджикистаном.