Лідер Динамо Андрій Ярмоленко незабаром повернеться у загальну групу та буде готовий дебютувати під керівництвом Олександра Шовковського.

Відновлення капітана збірної України йде за графіком. Андрій Ярмоленко працює за індивідуальною програмою на зборах Динамо в Туреччині.

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Лідер "біло-синіх" наразі виконує бігову роботу під наглядом фізіотерапевтів. Другим етапом відновлення Андрія на зборах буде робота із м'ячем. Очікується, що 34-річний футболіст розпочне ігрові вправи найближчим часом.

А от повернення Ярмоленка до загальної групи та участь у повноцінних тренуваннях планується вже під час другої частини збору, повідомляє прес-служба київського клубу.

Нагадаємо, Ярмоленко у поточному сезоні зіграв за Динамо 9 матчів, забив 4 голи і віддав 1 асист. Востаннє вінгер виходив на поле 1 жовтня, після чого змушений був лягти на операцію.

У п'ятницю, 26 січня, команда Олександра Шовковського зіграє перший контрольний матч на зборах у Туреччині. Суперником Динамо стане Балкані з Косова.

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