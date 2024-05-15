Підопічні Мічела підходили до зустрічі в статусі третьої команди Ла Ліги, забезпечивши собі участь в ЛЧ – втім, можна було поборотись і за срібні медалі. Жирона перед матчем відставала від Барселони всього на один заліковий бал. Вільяреал же у випадку перемоги наблизиться до зони єврокубків на відстань трьох очок.

Довбик і Циганков вийшли в основі разом, як і в попередніх двох турах. І як до травми. Тиждень тому українці провели вдалий тиждень, результативними діями доклавшись до виносу Алавеса – Артем віддав ефектну гольову передачу, а Віктор мав асист і передасист. А ще вони організували декілька моментів.

Циганков став діяти агресивніше

Із Алавесом екс-динамівець виглядав дещо сором'язливо (як і з Барселоною, до речі). Правий вінгер демонстрував звичний рівень активності, прекрасно відкривався й намагався крутити комбінації, однак безпосередньої гостроти майже не створював. Не вривався у вільні зони на останній третині, не обігрував і майже не віддавав проникних передач. На тлі того ж Порту, заточеного на завершення, це занадто впадало у вічі.

Схоже, Циганков разом із тренерським штабом пропрацювали цей момент. У поєдинку з Вільяреалом українець діяв значно агресивніше. Він не тільки створював ширину в атаці, а й регулярно атакував глибину (простір між захистом і воротарем). Крім того, Віктор набагато частіше намагався виконувати передачі в карний майданчик і паси з розрізом ліній.

Також Віктор виходив на ударні позиції та не цурався пробивати. Обидва його постріли по воротах мали завершуватись голами. На 27-й хвилині Циганков прийняв передачу на правий кут штрафного й закрутив у дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою!

На 63-й же українець змістився з флангу, обігрався із Еррерою та бахнув у дальню дев'ятку. Поперечина врятувала Вільяреал!

При цьому Циганков давав звичний рівень якості. Важко згадати епізод, в якому наш земляк допустив би позиційну помилку або знехтував принципом неперервності. Особливо подобався постійний пошук простору, постійні намагання створити лінію передачі. Аналогічно можна говорити й про допомогу в обороні – Циганков був там, де потрібно, і робив те, що треба.

Це не порожні балачки, а реальна тактична дійсність. Просто немає сенсу щотижня описувати однотипні епізоди, де Вітя діє грамотно. Краще відзначити доволі часті обміни флангами із Савіо та появи в центральній вертикалі – Циганков ніби й приймав розумні рішення, але загострення майже зникли. На правому фланзі / напівфланзі йому явно зручніше.

Іспанські ЗМІ завтра опишуть цей виступ купою ефектних заголовків. Писатимуть про палаючі очі, використовуватимуть поетичні порівняння й шукатимуть якісь суперочевидні статистичні дані – але для тренерського штабу, скаутів та аналітиків їхня писанина не має жодного значення. Важлива якість прийняття рішень, оцінка орієнтирів, неперервність заповнення зон і взаємодія з партнерами. Із цим у Циганкова був порядок – особливо до відходу з правого краю атаки.

Приємно, що Циганков провів майже повну зустріч – 83 хвилини. У його активі 76 дотиків до м'яча, 55 точних пасів пас з 61-го (90% точності), 3 удари (2 гострих, 1 неточний), 0,5 очікуваних асистів та 0,15 очікуваних голів. Ну, це просто для інформації, тому що всі ці цифри досить поверхневі й відображають хіба що стилістичні особливості гри.

Довбик міг більше

У попередньому поєдинку Артем приміряв на себе роль асистента. У його активі були і гольовий пас, і скидки під виходи віч-на-віч, і пропуски м'яча під ефектні комбінації, і паси п'ятками. Із забиванням голів якось не склалося, хоча він непогано відкривався (підводили партнери), а свій вихід сам на сам українець запоров.

У поєдинку з Вільяреалом очікували не тільки на класичну допомогу в дистрибуції, а й на ударні завершення. У матчі першого кола Довбик забивав Вільяреалу – втім, у рідних стінах наблизитись до гола вдавалося нечасто. За 95 хвилин пригадується тільки один небезпечний епізод.

На 33-й хвилині екс-дніпровець відкрився за спини захисникам під пас Гутьєрреса, пробиваючи з правго краю штрафного. Кут був гострим, тож голкіпер парирував.

Також пригадується кволий удар потилицею у компенсований до першого тайму час. Ну, і закидушка від Савіо на 90+2-й, коли Артем чіплявся до м'яча в метрах шести від воріт – статистичні портали навіть зарахували його як удар, але удару там не було.

Ось і вся небезпека. Таким чином Пічічі не взяти. Зате можна було допомогти забити партнерам – Довбик, як і завжди, був ефективним у ролі стовпа й активно обігрувався з партнерами. Просто цього разу українець не віддавав пасів під удар чи не комбінував перед ним, але його допомога була помітною.

Жирона знову провалилась

Не сказати, що уся Жирона створила аж надто багато. В першому таймі окрім моментів Циганкова й Довбика важко щось і пригадати. Вільяреал виглядав активніше й створив більше моментів, а по перерві гра вирівнялась – напруги стало більше, ніж гостроти.

Втім, на 59-й хвилині "жовта субмарина" змогла вийти вперед внаслідок вривання Гедеша (він був дуже активним) на лівий край штрафного. Із ударом у нього не склалось, але м'яч відскочив до Траоре – він і покарав точним пострілом. Цей гол виявився єдиним у зустрічі.

Жирона зазнала поразки після нічиєї у попередньому турі. Підопічні Мічела залишаються в одному заліковому балі від другої позиції – там засіла Барселона, яка свій матч проведе у четвер. У суперниках буде Альмерія, яка давно вилетіла у Сегунду.