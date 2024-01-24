Украина

Украинский клуб серьезно пострадал от ракетной атаки россиян по Киеву. Вацко и вице-президент Кривбасса могут войти в команду Шевченко в УАФ. Ребров настоял на назначении давних знакомых тренерами сборных Украины.

Шахтер близок к трансферу за 16 миллионов евро. Полесье на глазах тренеров сборной Украины устроило камбек после гола-фантома. Динамо сообщило о течение восстановления Ярмоленко. Новичок Динамо подписал контракт с Шаблием.

Чешский гранд отказался играть товарищеский матч со Слованом – соперник опозорился игрой с россиянами. "Приглашаю Слован и московское Динамо сыграть в Киеве": украинец-чемпион Словакии о позорной игре с агрессором.

Наши за границей

Довбик оценил последствия агрессивного фола Ромоса. Артем заставляет Атлетико избавиться от другого топ-бомбардира – на украинца вешают безумный ценник. Жирона хотела подписать еще одного игрока сборной Украины.

Ман Сити следит за Довбиком и Цыганковым – Артем в роли преемника Холанда, босс "горожан" был поражен. Челси взял разгромный реванш у Мидлсбро и вышел в финал Кубка лиги, но Мудрик не впечатлил.

Мир

Австралия не смогла идеально завершить групповой этап Кубка Азии, а Китай заочно выбросили из турнира. Иран выиграл свою группу, а ОАЭ и Палестина запрыгнули в плей-офф. Уже известны первые пары 1/8 финала.

Камерун фантастически пробился в плей-офф КАН-2023 – Гамбия попыталась повторить Марадону, но VAR отменил "руку Бога". Алжир позорно вылетел из КАН-2023, а Мавритания впервые сыграет в 1/8 финала.