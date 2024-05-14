"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 13 травня.

Україна

Кривбас у двосерійній дуелі поступився Поліссю і приніс Динамо срібло – команда Вернидуба зазнала 2-ї поразки поспіль.

Зоря розписала нічию з Вересом – луганці офіційно зберегли прописку в УПЛ на наступний сезон.

Полісся визначилось з головним претендентом на посаду наставника – розглядали зіркові варіанти з УПЛ.

Світ

Астон Вілла зіграла внічию з Ліверпулем – 6 голів, ще 3 скасованих, рекордний автогол голкіпера.

УЄФА оголосив арбітрів на ЛЧ і ще три фінали. Ліга чемпіонів в Україні: відомо, хто транслюватиме єврокубки три наступні сезони.

Олів'є Жиру офіційно покидає Мілан – чемпіон світу повідомив, де продовжить кар'єру.

Українці за кордоном

Довбик в Барселону: тренер Жирони відреагував на сенсаційні чутки щодо українця.

Лунін і Реал погодили продовження контракту – українець отримає новий статус, але не застрахований від відходу

Русин може повернутися в УПЛ – за форвардом Сандерленда вишикувалась черга.