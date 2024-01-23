На поєдинку 21-го туру чемпіонату Іспанії Жирона – Севілья (5:1) був присутній знаменитий спортивний директор Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн. Увага давнього соратника Хосепа Гвардіоли була зосереджена на чотирьох гравцях Жирони. Це Ян Коуту, Савіо, Віктор Циганков і Артем Довбик, повідомляє Cronica Global.

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Гра Жирони принесла Бегірістайну велику насолоду, а особливо керівника Ман Сіті вразив хет-трик Артема Довбика вже за перші 19 хвилин матчу. У таборі англійського гранда вважають, що українець в перспективі може стати ідеальною заміною Ерлінгу Холанду на Етіхаді. Обидва центрфорварди мають схожі ігрові характеристики, тому Довбик є саме тим профайлом гравця, який цілком влаштовує "містян".

Також чинний переможець ЛЧ стежить і за Віктором Циганковим, який забив один із голів у ворота Севільї. Інтерес до "великої четвірки" Жирони (Циганков, Довбик, Коуту і Савіо, права на якого належать Труа) проявляє і Барселона, однак Ман Сіті має велику перевагу над "блаугранас". Як і Жирона, "містяни" належать групі City Football Group, тому будь-який трансфер між цими двома клубами буде оформити значно простіше.

Нагадаємо, контракт Довбика з Жироною розрахований до літа 2028 року. Угода Циганкова діє до літа 2027-го.

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