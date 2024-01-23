Сенегал виграв групу С на Кубку африканських націй і вийшов у плей-офф разом з Камеруном і Гвінеєю.

КАН-2023, груповий раунд, 3 тур

Гвінея – Сенегал – 0:2

Голи: Сек, 61, Ндіає, 90

Гамбія – Камерун – 2:3

Голи: Джаллоу, 72, Коллі, 85 – Токо Екамбі, 56, Гомес, 88 (аг), Ву, 90+1

Чинні чемпіони Африки пройшли груповий етап з ідеальними показниками. В останньому турі Сенегал мінімально переграв Гвінею, не давши супернику особливих шансів. Гвінея за весь матч завдала лише три удари. Сенегал тиснув і в другому таймі досяг свого зі стандарту. Діатта подав – Сек забив. Ндіає на контратаці подвоїв перевагу Сенегалу.

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Гвінея фінішувала третьою в групі та вийшла в плей-офф (Гана та Кот-д'Івуар мають менше очок), а на друге місце застрибнув Камерун, який обіграв Гамбію.

На гол Токо Екамбі гамбійці відповіли точним ударом Джаллоу. У Токо Екамбі було ще два моменти, але колишній форвард Ліона влучив у поперечину. Наприкінці зустрічі Коллі вивів аутсайдера вперед, однак Гамбія втратила перемогу внаслідок автогола, а потім втратила і нічию.

Камерун за кілька хвилин піднявся з четвертої сходинки на другу. Все могло змінитися ще раз – в компенсований час Гамбія забила третій гол, але зробила це рукою! Санне зіграв у стилі Марадони. VAR допоміг уникнути помилки та врятував Камерун. До речі, "Леви" грали ключовий матч без лідера – тренер залишив Онана в запасі.