Як стало відомо "Футбол 24", саме Сергій Станіславович лобіював призначення Дмитра Михайленка новим наставником збірної України U-19, а Юрія Мороза – головним тренером команди U-17.

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Спершу була ідея довірити вказані команди молодим фахівцям із PASS (спеціальна українська платформа футбольного аналізу і скаутингу – прим.), проте головний тренер національної збірної наполіг на призначенні досвідченіших фахівців. Із Дмитром Михайленком Ребров давно товаришує, а з Юрієм Морозом плідно співпрацював, коли очолював київське Динамо.

Затвердити кандидатури Михайленка і Мороза повинні на засіданні Виконкому УАФ, яке попередньо заплановане на лютий. На чолі команди U-19 Дмитро Михайленко замінить Олега Кузнєцова, з яким не продовжили контракт. Юрій Мороз у збірній U-17 стане наступником Володимира Єзерського. З ним теж не продовжили співпрацю, а нещодавно Єзерський увійшов до тренерського штабу Мирона Маркевича в Карпатах.

Нагадаємо, національна збірна наприкінці березня зіграє плей-офф за вихід на Євро-2024. У півфіналі суперником України буде Боснія і Герцеговина. Якщо підопічні Реброва виграють, то розіграють путівку на чемпіонат Європи з переможцем пари Ісландія – Ізраїль.

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