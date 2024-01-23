Ребров наполіг на призначенні давніх знайомих тренерами збірних України
Головний тренер національної команди Сергій Ребров розпочав вибудовувати вертикаль збірних України різних вікових категорій на власне бачення.
Як стало відомо "Футбол 24", саме Сергій Станіславович лобіював призначення Дмитра Михайленка новим наставником збірної України U-19, а Юрія Мороза – головним тренером команди U-17.
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Спершу була ідея довірити вказані команди молодим фахівцям із PASS (спеціальна українська платформа футбольного аналізу і скаутингу – прим.), проте головний тренер національної збірної наполіг на призначенні досвідченіших фахівців. Із Дмитром Михайленком Ребров давно товаришує, а з Юрієм Морозом плідно співпрацював, коли очолював київське Динамо.
Затвердити кандидатури Михайленка і Мороза повинні на засіданні Виконкому УАФ, яке попередньо заплановане на лютий. На чолі команди U-19 Дмитро Михайленко замінить Олега Кузнєцова, з яким не продовжили контракт. Юрій Мороз у збірній U-17 стане наступником Володимира Єзерського. З ним теж не продовжили співпрацю, а нещодавно Єзерський увійшов до тренерського штабу Мирона Маркевича в Карпатах.
Нагадаємо, національна збірна наприкінці березня зіграє плей-офф за вихід на Євро-2024. У півфіналі суперником України буде Боснія і Герцеговина. Якщо підопічні Реброва виграють, то розіграють путівку на чемпіонат Європи з переможцем пари Ісландія – Ізраїль.
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