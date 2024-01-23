Журналіст Віктор Вацко та віце-президент Кривбаса Артем Гагарін можуть увійти до нового керівництва асоціації, повідомляє Tribuna.

Лужний відреагував на чутки про свою посаду в команді Шевченка: "Який сьогодні день?"

Андрій Шевченко є безальтернативним кандидатом на крісло президента УАФ. Володар "Золотого м'яча-2004" проводить турне Україною, але наразі не розкривав потенціних членів своєї команди. Туди вже сватали Олега Лужного, Ігоря Грищенка та Володимира Генінсона. Тепер до списку додали Вацка і Гагаріна – обидва поки не давали публічних коментарів.

Нагадаємо, вибори президента УАФ заплановані на 25 січня. У 2022 році колишні президент і генсек – Андрій Павелко та Юрій Запісоцький відповідно – отримали підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Нині обоє перебувають у СІЗО та відсторонені від своїх посад.

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