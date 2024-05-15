Повідомлення про те, що Лєвандовскі буде нагороджений "Золотим м'ячем" 2020 року, є неправдивими. Про це в коментарі Cadena SER підтвердив керівник нагороди. За його словами, тема з відновленням історичної справедливості для Лєвандовскі навіть не порушувалася.

Лєвандовскі можуть вручити "Золотий м'яч" за 2020 рік заднім числом

Нагадаємо, що вчора Diario Sport повідомив про те, що France Football вивчає питання про вручення Лєвандовскі "Золотого м'яча" за 2020 рік заднім числом. Це нібито пов'язано з тим, що відмова від вручення нагороди чотири роки тому кинула тінь на редакцію, і зараз вона хотіла б відбілити свою репутацію.

Нагадаємо, що France Football вирішив відмовитися від вручення "Золотого м'яча" 2020 року через пандемію коронавірусу. Редакція визнала, що всі претенденти на приз опинилися в нерівних умовах. Раніше сам Лєвандовскі заявив, що він не заперечував би проти вручення "Золотого м'яча" через чотири роки. Поляк дав зрозуміти, що це було б для нього честю.

Роберт був головним фаворитом на виграш "Золотого м'яча" у 2020 році. Баварія виграла требл – чемпіонат, Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів, а сам Роберт забив 55 голів у 47 матчах у всіх турнірах.

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