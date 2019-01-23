Головні новини футболу 22 січня: Шахтар розгромно програв Хайдуку, літак з найдорожчим новачком Кардіффа зник безвісти

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 22 січня.
Україна
Шахтар розгромно програв Хайдуку в контрольному матчі. Агент Хачеріді підтвердив інтерес до українця клубу з Німеччини. Ордець повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря. Лідсу запропонували підписати Шведа. Шахтар позмагається з Барселоною за бразильського захисника Емерсона. Сент-Трюйдент і Гент узгодили трансфер Безуса – Роман стане одноклубником Яремчука та Пластуна. Бланко Лещук отримав травму – Селезньов може в суботу дебютувати в основі Малаги.
Світ
Бельєрін порвав хрестоподібні зв'язки і в цьому сезоні більше не зіграє. Рабйо поскаржився на ПСЖ в Лігу 1 за перевід в дубль. Літак, яким летів трансферний рекордсмен Кардіффа Сала, зник безвісти – голова пошукової служби зробив невтішний прогноз. Визначились усі чвертьфінальні пари Кубка Азії. Порту переміг Бенфіку і вийшов у фінал Кубка португальської ліги.
Інші новини
Роналду наздогнав Мессі за кількістю нереалізованих пенальті. Болт повідомив про завершення футбольної кар'єри. Марсело попросив продати його в Ювентус. Аллі повернеться на поле не раніше березня. Шахов у 100 матчі за ПАОК допоміг команді вийти у чвертьфінал Кубка Греції. Кайсеріспор разом з Кравцем і Кучером вилетів з Кубка Туреччини від Акхісара.