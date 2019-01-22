"Не думаю, що Сала живий", – голова пошукової служби зробив невтішний прогноз щодо новачка Кардіффа

Голова пошукової служби Джон Фітцжеральд повідомив, що трансферний рекорд Кардіффа Еміліано Сала навряд чи залишився живим після зникнення безвісти.

"Ми отримали виклик ввечері о 20:30, через сім хвилин після того, як зник зв'язок з літаком. Ми проводили пошукові роботи до півночі, після чого зробили перерву до ранку. Погода не сприяла пошукам – йшов холодний дощ, а ближче до ночі опустився туман, ми нічого не бачили. На даний момент погода прекрасна, море спокійне, небо чисте.

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Якщо літак опинився у воді, то шансів вижити немає. Температура води близько 10-11 градусів, людина без захисту в такій холодній воді може протриматися не більше години.

Коли ми втратили зв'язок, літак знаходився в 24 кілометрах від найближчого острова, а за тієї висоти, на якій він летів, вони могли протягнути ще не більше 3-4 кілометрів. Якби вони приземлилися в зоні досяжності, їх би вже виявили.

Я говорю свою думку, але я не думаю, що були якісь шанси вижити", – цитує Фітцджеральда L'Equipe.

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