Бельєрін порвав хрестоподібні зв'язки і в цьому сезоні більше не зіграє

Захисник Арсенала Ектор Бельєрін пропустить залишок сезону 2018/2019 через травму.

Іспанець порвав хрестоподібні зв'язки коліна в матчі 23-го туру АПЛ з Челсі, повідомляє The Telegraph.

Арсенал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

На 69-й хвилині він покинув поле на ношах. Точний термін відновлення буде відомий після додаткового медобстеження, зазвичай він становить близько 6 місяців.

У поточному сезоні АПЛ Бельєрін взяв участь в 19 матчах, в яких відзначився 5 результативними передачами і 3 жовтими картками. Арсенал після 23 турів з 44-ма очками посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії

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