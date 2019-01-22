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Бельєрін порвав хрестоподібні зв'язки і в цьому сезоні більше не зіграє

08:52 316 Читать на русском
Бельєрін порвав хрестоподібні зв'язки і в цьому сезоні більше не зіграє
Ектор Бельєрін / фото із соцмереж

Захисник Арсенала Ектор Бельєрін пропустить залишок сезону 2018/2019 через травму.

Іспанець порвав хрестоподібні зв'язки коліна в матчі 23-го туру АПЛ з Челсі, повідомляє The Telegraph.

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На 69-й хвилині він покинув поле на ношах. Точний термін відновлення буде відомий після додаткового медобстеження, зазвичай він становить близько 6 місяців.

У поточному сезоні АПЛ Бельєрін взяв участь в 19 матчах, в яких відзначився 5 результативними передачами і 3 жовтими картками. Арсенал після 23 турів з 44-ма очками посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії

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Арсенал - Челсі: Субота 19 січня 2019

Арсенал
Матч завершено
2 : 0
Челсі
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Теги
Англія Ектор Бельєрін Ектор Бельєрін Арсенал Арсенал Арсенал - Челсі
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