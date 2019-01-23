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Кайсеріспор разом з Кравцем і Кучером вилетів з Кубка Туреччини від Акхісара

22 січня 23:39 45 Читать на русском
Кайсеріспор разом з Кравцем і Кучером вилетів з Кубка Туреччини від Акхісара
Кайсеріспор Артема Кравця та Олександра Кучера покинув розіграш Кубка Туреччини

Кайсеріспор Артема Кравця та Олександра Кучера покинув розіграш Кубка Туреччини.

Акхісар у рідних стінах розписав нульову нічию з Кайсеріспором у другому матчі 1/8 фіналу Кубка Туреччини А це означає, що у чвертьфінал змагань пройшов Акхісар. Колишній клуб Селезньова вийшов у наступний етап змагань завдяки перемозі у першому матчі з рахунком 2:1.

Кучер відвідав тренування Шахтаря у Туреччині

Зазначимо, що українці Артем Кравець та Олександр Кучер вийшли на полі у складі Кайсеріспора з перших хвилин, але так і не змогли відзначитися результативними діями.

Шахов у 100 матчі за ПАОК допоміг команді вийти у чвертьфінал Кубка Греції

Теги
Українці за кордоном Туреччина Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Олександр Кучер Олександр Кучер Артем Кравець Артем Кравець Євген Селезньов Євген Селезньов
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