Кайсеріспор разом з Кравцем і Кучером вилетів з Кубка Туреччини від Акхісара

Кайсеріспор Артема Кравця та Олександра Кучера покинув розіграш Кубка Туреччини.

Акхісар у рідних стінах розписав нульову нічию з Кайсеріспором у другому матчі 1/8 фіналу Кубка Туреччини А це означає, що у чвертьфінал змагань пройшов Акхісар. Колишній клуб Селезньова вийшов у наступний етап змагань завдяки перемозі у першому матчі з рахунком 2:1.

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Зазначимо, що українці Артем Кравець та Олександр Кучер вийшли на полі у складі Кайсеріспора з перших хвилин, але так і не змогли відзначитися результативними діями.

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