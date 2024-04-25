"Постараюся коротко пояснити причини. Я завжди намагаюся робити все найкраще для клубу, і це найголовніше. Коли я зустрівся з президентом, він висловив мені величезну довіру, як і все керівництво. Підтримка гравців також була важливою. Крім того, вважаю, що цей проект не повинен закінчуватися, навіть якщо ми точно не виграємо титулів.

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Наш штаб спроможний на великі речі. У січні я вважав, що найкраще – це змінити напрямок. Але після цього динаміка покращилась. Ухвалюючи це рішення, я думав, насамперед, про сосіос та клуб. Ми збираємося працювати з усім ентузіазмом світу. Ми дуже щасливі.

У нас з Лапортою, Деку та радою директорів – цілковита взаємодовіра. Фанати відіграють дуже важливу роль, вони заповнюють стадіон, вболівають... Я орієнтувався перш за все на них, коли вирішив продовжувати. Цей проект не завершений, він має продовження. На жаль для нас, за чотири дні все пішло не так, як потрібно, але я вірю, що попереду багато успіхів.

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Це було непросте рішення. Тоді я вважав, що найкраще для клубу — піти, але обставини змінилися. Тепер я думаю, що найкраще для Барси – продовжувати роботу. Проект ще не завершено. Вважаю, що ми можемо вигравати трофеї. Вірю у свій штаб і гравців. Я розмовляв з ними усіма. Тут взагалі не йдеться про егоїзм чи гроші.

Той, хто говорить, що я не збирався пробачати рік контракту, хоче нашкодити клубу. Лапорта і Деку знали, що я не візьму жодного євро. У мене чудова гармонія з Деку та президентом. Ми – сім'я. Не ставив жодних умов, щоб продовжувати.

Тренерський штаб? Ми продовжимо з тими ж людьми. У мене дуже підготовлені колеги, професіонали, "кулес" з пелюшок. Я не знаю, звідки ця інформація, але жодних змін щодо штабу немає.

Виліт з ЛЧ та самокритика? Хороше запитання. Гадаю, ми були кращими на тактичному рівні, ніж ПСЖ у двох матчах. Але це частина процесу. Завжди складно перемагати, перемагати і перемагати. Ми маємо дорослішати. Молоді футболісти навчилися багато чому. Наступного року зробимо це краще.

Два роки тому, граючи проти Баварії, ми не могли конкурувати на найвищому рівні. Зараз я вважаю, що ми готові змагатися з великими клубами. Команда пропустила через деталі і майже досягла мети", – зазначив Хаві.

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