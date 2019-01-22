Шахтар розгромно програв Хайдуку в контрольному матчі

"Гірники" розгромно поступилися бронзовому призеру чемпіонату Хорватії на зборах у Туреччині.

Контрольний матч

Шахтар – Хайдук – 1:4

Голи: Дентінью, 30 – Цакташ, 21, Деліч, 23, Жайро, 41, Текліч, 61

Шахтар (1 тайм): Пятов, Данченко, Хочолава, Матвієнко, Болбат, Майкон, Патрік, Дентіньо (Сікан, 37), Нем, Тайсон, Кайоде.

Шахтар (2 тайм): Кудрик, Бутко, Кривцов, Малишев, Ісмаїлі, Степаненко, Тотовицький, Марлос, Коваленко, Мудрик, Мораєс.

Шахтар розпочав календарний рік з розгромної поразки від хорватського Хайдука на тренувальному зборі у турецькому місті Белек. Номінальним гостям вдалося забити двічі впродовж 3 хвилин. Спершу Цакташ реалізував пенальті після порушення Матвієнко у штрафному майданчику, а за 2 хвилини Деліч забив у порожні ворота після сейву Пятова та рикошету.

Дентінью скоротив відставання донецького клубу, забивши головою після навісу від Тайсона. Однак Жайро під завісу першого тайму відновив комфортну перевагу Хайдука в два м'ячі.

По перерві склад "гірників" повністю змінився, але це не надто змінило загальну картину в поєдинку. На 61-й хвилині Текліч щільно пробив по воротах, м'яч відскочив об газон перед Мудриком та опинився у воротах. На 89-й хвилині Хайдук й зовсім міг довести рахунок у матчі до непристойного, але форвард хорватського клубу схибив метрів з восьми.

Зазначимо, у цій зустрічі у складі Шахтаря дебютував юний Данило Сікан, який вчора підписав контракт з "гірниками". 17-річний новачок на 38-й хвилині замінив Дентінью.