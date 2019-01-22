Літак, яким летів Сала, зник безвісти – трансферного рекордсмена Кардіффа досі шукають

Новачок Кардіфф Сіті нападник Еміліано Сала не добрався до Англії напередодні ввечері, 21 січня.

Футболіст вчора попрощався з колишніми партнерами в Нанті та вилетів приватним літаком в Англію. Однак приблизно за годину до очікуваного прибуття повітряне судно зникло з радарів, повідомляє Marca.

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Літак так і не прибув в аеропорт, після чого на його пошуки вирушили два вертольоти і кілька пошукових кораблів. Наразі операція пошуку триває недалеко від Нормандських островів.

Французьке управління громадянської авіації інформує, що Еміліано Сала перебував в літаку, який зник безвісти біля узбережжя острова Гернсі. Як повідомляє поліція, на борту було дві людини.

Видання RMC Sport з посиланням на заяву поліції острова Гернсі повідомляє, що борт запитував екстрену посадку, перебуваючи на висоті близько 1 500 метрів.

"Ми дуже стурбовані останніми новинами. Чекаємо підтвердження, перш ніж ми зможемо що-небуть казати. Ми стурбовані безпекою Еміліано Сала", – каже голова правління Кардіфф Сіті Мехмет Далман.

20 січня Сала перейшов у Кардіфф за рекордні в історії клубу майже 18 мільйонів фунтів. Останній пост у соцмережах Еміліано зробив у понеділок – фото з колишніми партнерами по Нанту.

У нинішньому сезоні 28-річний футболіст взяв участь в 19 матчах французької Ліги 1, в яких відзначився 12 голами, а також став автором 2 результативних передач.

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