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Ордець повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря

22 січня 08:00 2 Читать на русском
Ордець повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря
Іван Ордець / фото: ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Іван Ордець відновився після травми і вже провів перше повноцінне тренування разом із командою.

"Дуже радий розпочати повноцінні тренування. Багато пропустив, майже півроку відновлювався після травми.

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Практично всю відпустку провів в спортзалі, готувався до зборів. Зараз під навантаженнями трохи відчуваю крепатуру, але головне, нічого не болить, нога не турбує. Думаю, погодні умови не позначаться на нашій підготовці", – цитує Ордеця прес-служба "гірників".

Нагадаємо, Іван отримав ушкодження в товариському матчі проти Аустрії ще перед початком нинішнього сезону.

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Іван Ордець Іван Ордець Шахтар Шахтар
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