Ордець повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря

Захисник донецького Шахтаря Іван Ордець відновився після травми і вже провів перше повноцінне тренування разом із командою.

"Дуже радий розпочати повноцінні тренування. Багато пропустив, майже півроку відновлювався після травми.

Шаран підтвердив, що Бондаренко приєднається до Шахтаря влітку

Практично всю відпустку провів в спортзалі, готувався до зборів. Зараз під навантаженнями трохи відчуваю крепатуру, але головне, нічого не болить, нога не турбує. Думаю, погодні умови не позначаться на нашій підготовці", – цитує Ордеця прес-служба "гірників".

Нагадаємо, Іван отримав ушкодження в товариському матчі проти Аустрії ще перед початком нинішнього сезону.

Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповісти