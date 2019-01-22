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Лідсу запропонували підписати Шведа

11:45 2803 Читать на русском
Лідсу запропонували підписати Шведа
Мар'ян Швед / фото із соцмереж

Лідер Чемпіоншипу Лідс активно шукає футболіста, який може зіграти на фланзі нападу.

Англійський Лідс намагається підписати вінгерів Соунсі Дена Джеймса та Брістоль Сіті Калума О'Дауда. Однак команді Марсело Б'єлси варто звернути увагу на гравця Карпат Мар'яна Шведа, повідомляє hitc.com.

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Зазначається, що українець, якого Андрій Шевченко вже викликав в національну збірну, виглядає набагато переспективнішим кандидатом. Особливо, якщо зважати на ціну ймовірного трансферу (2 млн фунтів). Це значно менше, ніж Суонсі вимагає за Джеймса (5 млн).

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В нинішньому сезоні Швед провів за Карпати 17 матчів в УПЛ, в яких забив 8 голів та віддав одну гольову передачу.

Теги
Англія
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