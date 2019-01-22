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Марсело попросив продати його в Ювентус

20:49 948 Читать на русском
Марсело попросив продати його в Ювентус
Марсело / соцмережі

Захисник Реала Марсело висловив бажання приєднатись до Кріштіану Роналду в Ювентусі.

Марсело повідомив керівництву Реала про своє бажання перейти в туринський Ювентус, повідомляє Calciomercato.

Ювентус – К'єво – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ця доріжка вже протоптана колишній партнером бразильця в Реалі Кріштіану Роналду, який перебрався в Турин півроку тому.

Марсело перейшов у Реал взимку 2007 року і за цей час 4 рази виграв Ла Лігу та 4 рази – Лігу чемпіонів.

Іспанські судді, можливо, допомогли Барселоні обіграти Леганес, а Суарес грубо "заїхав" по обличчю конкуренту Луніна

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